“Halksız bir devlet anlayışı olamaz”

TAM PARTİ Gazimağusa Temsilcisi Hasan Bilgehan Kuzey Kıbrıs Web Tv’de Melis Günel’in konuğu oldu. Bilgehan, TAM PARTİ’nin ülkeye şeffaflık, üretim ve liyakat getireceğini ifade ederek, gençlerin ülkelerine geri dönmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi. “Mesele çocuklarımızın geleceğidir” diye konuşan Bilgehan, kötü gidişatın düzeltilmesi için son şans olduğunu ve bunun için TAM PARTİ olarak her adımı atacaklarını söyledi.

Hükumetin 2027’yi görme şansı olmadığını ve halkın sesini duymaları gerektiğini belirten Bilgehan, “Erken seçimden kaçmaya çalışıyorlarsa, seçim sonuçlarında halkın verdiği mesajı görmek istemiyorlarsa tek dertleri koltuk demektir. Bu halka büyük duyarsızlıktır” dedi. Devletin halkıyla beraber hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bilgehan, “Siz bir devlet yöneteceksiniz ama içinde halkınız olmayacak. Böyle devlet anlayışı olmaz” diye konuştu.

TAM PARTİ’nin ise bu nedenle halkla iç içe bir yönetim ve yapılanma anlayışının olduğunu ifade eden Bilgehan, “Bizim örgütlenme modelimizde mahalle meclislerimiz vardır. Her mahallede temsilcilerimiz sorunları bölge temsilcisine aktarır ve sürece doğrudan mağdur ve çözüm önerisi olan insanlarımız katılır” diye konuşarak TAM PARTİ’nin bu anlamda ciddi bir çalışma süreci içinde olduğunu belirtti.

“Memleketi bu zihniyetten kurtaracağız”

Bilgehan TAM PARTİ’nin en önemli misyonunun bu ülkede üretimi yeniden ayağa kaldırmak olduğunu söyleyerek, bunun yolunun da şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yapıdan geçtiğini belirtti. “Şu anki zihniyetle bu çok zordur. Hesap vermeyen, ‘mahkemeye git o zaman’ diyen bakanların bir daha göreve gelmemesi için çalışacağız. Çünkü bu, çocuklarımızın geleceği meselesidir. Çocuklarımızın geleceğini de memleketi de bu zihniyetin elinden kurtarmamız lazım” diye konuşan Bilgehan, ülkenin artık ayarlarına geri dönmesi gerektiğini vurguladı.