“Güvenli Geçiş” için izin yok!

Sağlığa siyaset karıştırmayınız!

Kıbrıs’a dair “ayrılıkçı” hırslarınızı bu toplumu dünyada yalnızlaştırmak için kullanmayınız!

İnsanlığı “millet”in önüne koymayınız!

Yurdumuzu körelten ne kadar yönetici varsa sözüm tümüne…

Türkçe, Yunanca, hepsine…

“Avrupa Birliği (EU) Dijital Covid Sertifikası” alamıyoruz, çünkü Kıbrıslı Türk “yönetemeyen” takımı veri paylaşımını engelliyor.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Rum eş başkanı “bizimle verileri paylaşınız, Safe Pass (Güvenli Geçiş) belgelerini verelim” diyor.

Tüm aşılar için!

Dijital sertifikaya Sinovac dahil tüm aşılar işlenecek, ancak, Kıbrıs dışında bir ülkeye gidildiğinde, her ülke kendi protokolüne göre işlem yapacak.

Örneğin, İngiltere ya da Almanya “Sinovac” aşısını kabul etmiyorsa, etmeyecek.

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Veri paylaşılmıyor çünkü “talimat” bu yönde!

Eğer veri paylaşımı yapılırsa, yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığına sahip Kıbrıslı Türkler bu uluslararası sertifikaya sahip olacak.

Bu istenmiyor.

Peki, ne yapacak Avrupa’da eğitim gören öğrenciler, tatile gidecekler ya da iş insanları ne olacak?

“Varlığım Türk varlığına armağan olsun” dışında bildikleri yok.

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İki Toplumlu Komiteler’in en tepesindeki isim, özel temsilci Ergün Olgun’u aradım, konuştum, bilgi istedim.

"Çalışıyoruz” dedi, “Hem komitelerde görüşüyoruz, hem de Avrupa Birliği ve İngiltere ile temaslarımız var.”

Çok daha açık sordum: “Niye verileri paylaşmıyorsunuz.”

“Kuzeyde verilen Yeşil Kart bizim açımızdan yeterli bir veridir. Burada, aşıyı uygulayan otoritenin yaptığı işlem yer almaktadır. Bizim açımızdan bu veri, gerekli onayı vermek için yeterlidir.”

Uzatmanın alemi yok, yorumu size bırakıyorum.

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İyice akıl tutuldu kuzeyde…

Peki güneyde?

Siz sanmayınız ki Kıbrıslı Rum sağlık otoritesi de çok samimi, içten, barışçı…

Hepsinin kafasında kırk tilki dolaşıyor.

İngiltere derseniz aynı!

Kıbrıs’ın üç garantöründen biri İngiltere…

Üslerini koruyor o kadar…

Yıllarca sömürgesinde tuttuğu insanları kapısından çeviriyor şimdi…

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Ah insanlık ah!

Şairin sözüyle, yolda “yaya” kaldı, büyük insanlık…