Güröz: "Kooperatif ve iştiraklerimizi yağmalayan ya da onları çiftlik gibi kullanmak isteyen herkesle kavgam sürecektir"

Kooperatif Görevlileri Sendikası Başkanı Mehmetali Güröz, son günlerde kamuoyunda tartışmalara neden olan açıklamalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, ne üreticileri ne de köylüleri hedef aldığını vurguladı. Güröz, sözlerinin maksadının çarpıtıldığını ve şahsına yönelik organize bir saldırı yürütüldüğünü savundu.

Otuz yılı aşkın süredir sendika başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Güröz, bu süreçte ülkenin dört bir yanındaki kooperatif çalışanları ve üreticilerle birlikte mücadele verdiğini belirtti. “Benim hiçbir köyü, hiçbir üreticiyi ya da köylü kardeşimi hedef almam mümkün değildir” diyen Güröz, tek derdinin Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerindeki yönetim kurullarının usulsüzlüklerine karşı durmak olduğunu söyledi.

Kısa süre önce Kopsüt’te görev yapmış bir kişinin, köylülerle birlikte kendisini hedef aldığını dile getiren Güröz, Doğancı – Elye halkına işaret etti. Elyelilerle yıllardır karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde bir ilişki sürdürdüğünü ifade eden Güröz, sözlerinin bir köye ya da halka mal edilmeye çalışılmasının “zavallılıktan öte bir tavır” olduğunu kaydetti.

Kooperatiflerin ve iştiraklerinin kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılmasına her zaman karşı durduğunu belirten Güröz, bu mücadelede Elyeli yurttaşların desteğini her zaman yanında hissettiğini söyledi. “Dostlarım bu cümleyi hangi niyetle kullandığımı yakından bilmektedir” diyen Güröz, açıklamasının sonunda “Kooperatifleri ve iştirakleri kendi çıkarı için çiftlik gibi kullanmaya çalışanlara karşı ömrümün sonuna kadar kavga etmeye devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

“Utanıp çalışandan özür dilemesi gerekenler, yapay gündemlerle haklı mücadelemize darbe vurmaya çalışmasın” diyen Güröz, kamuoyuna saygılarını sundu.