Glenys Wyn Williams'ın ölüm nedeni "hipertansiyon, serebrovasküler hastalık ve kalp damar hastalığı"
Bahçeli'de evinde cuma günü yaşamını yitiren 81 yaşındaki Glenys Wyn Williams'ın, ölüm nedeninin "hipertansiyon, serebrovasküler hastalık ve kalp damar hastalığı" olduğu belirtildi.
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Bahçeli'de evinde cuma günü yaşamını yitiren 81 yaşındaki Glenys Wyn Williams'ın, ölüm nedeninin "hipertansiyon, serebrovasküler hastalık ve kalp damar hastalığı" olduğu belirtildi.
Polis'ten yapılan açıklamada, Williams'ın ölüm nedeniyle ilgili doktorundan bilgi alındığı kaydedildi.
Soruşturma devam ediyor.
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