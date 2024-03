Girne'de Bandabuliya yeniden hayat buluyor

Girne Belediyesi öncülüğünde, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. ve Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. ortaklığında hayata geçirilecek olan ‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

14 Mart Perşembe günü saat 10:00’da, Girne Bandabuliya önünde gerçekleşen imza törenine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner, Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Emel Kale Kişi, ‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ Proje Koordinatörü Niyal Öztürk’ün yanı sıra Girne Belediye Meclis Üyeleri Mete Ünal Girgen, Hakan Onurlu, Ali Tektan, Ziya Egemen Sencer, Haşim Yücel, Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle, Müdür Muavinleri Naile Soyel ile Ahmet Türker katıldı. Törende ayrıca her iki kooperatifin üyeleri ve basın mensupları yer aldı.

Bandabuliya’nın bir gastronomi evine dönüştürülerek, sürdürülebilir şekilde canlandırılması ve bölgenin turistik/ekonomik gelişimine katkıda bulunmasının sağlanması amacı ile hayata geçirilecek projenin, en geç Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor.

Girne’nin kalbinde cazibe merkezi

Altyapı çalışmalarının Girne Belediyesi tarafından üstlenildiği projede, tüm donanım ve işletme metotları ise Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. ile Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. tarafından üstleniliyor. ‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ projesi kapsamında gastronomi mutfağı kurulumu, dayanıklı ürün satış alanı oluşturulması, yemek ve etkinlik alanları ve cazibe merkezi oluşturulması gibi başlıklar yer alıyor.

Kişi: “Her noktasında kadınların yer aldığı ve alacağı bir proje”

Düzenlenen basın toplantısının kendileri için bir milat olduğunu belirterek sözlerine başlayan Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Emel Kale Kişi, ‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ projesi sürecinin bir yıl öncesine dayandığını hatırlattı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un göreve gelmesi ile Bandabuliya’nın kadın kooperatiflerine teslim edilmesi konusunda mutabakata vardıklarını belirten Kişi, hızlı bir şekilde çalışmalara başlandığını vurguladı. Bir yıllık hazırlık sürecinin her noktasında kadınların yer aldığına işaret eden Kişi, tamamen gönüllülük esası ile projenin hazırlandığını, şimdi ise yapım aşamasına gelindiğini kaydetti. Projenin hayata geçirilmesi ile Girne’nin birçok anlamda kazanımları olacağını sözlerine ekleyen Kişi, projenin gerek turizm gerekse sosyal hayat anlamında önemli bir soluk getireceğinin altını çizdi.

Çağıner: “Ülkenin kalkınması için kadının kalkınması ilkesi ile yol aldık”

3 yıl önce kurulan Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd.’in, kurulduğu günden itibaren, Bandabuliya’nın kadın emeği ile restore edilerek günümüze uyarlanması ve kadınlar tarafından çalıştırılması hedefi bulunduğunu hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un göreve gelmesi ile bu hedefe ulaşabildiklerinin altını çizdi. Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi olarak Kıbrıs’ın en doğusundan batısına, 150 kadınla birlikte hareket ettiğini sözlerine ekleyen Çağıner, ülkenin kalkınması için kadının kalkınması ilkesi ile yol aldıklarını belirtti. Kendisinin de Girne’de büyüyen birisi olduğunu hatırlatarak konuşmasına devam eden Çağıner, Bandabuliya’nın her zaman, insanların toplanarak birbirleri ile sosyalleştiği, tarihi bir mekan olduğunun altını çizdi. Gelinen aşamada, uzun yıllardır kapıları kapalı olan bu tarihi binanın, tekrar hayat bulacak olmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Çağıner, bunun ülke ekonomisi ve turizmi için büyük bir önem taşıdığına da dikkat çekti. Kıbrıs’ın çok zengin bir gastronomisi olduğunu sözlerine ekleyen Çağıner, ülke lezzetlerinin özellikle turistlere tanıtılması yönündeki büyük bir açığın da proje ile kapatılacağına olan inancını yineledi. Çağıner sözlerinin sonunda, projenin hayata geçirilmesi adına ülke genelinde herkesin desteğine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatarak, katkı koymak isteyen herkesin kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.

Şenkul: “Antik Liman eski çehresine kavuşuyor”

Bandabuliya’da bir tarih yattığını ve bu tarihin tekrar hayata geçirilmesi adına gereğinin yapılmasının, kendilerinin ülkeye olan borcu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu anlamda çıkılan yolculuğun çok önemli bir yolculuk olduğunu hatırlattı. Girne konusunda kendisini heyecanlandıran birkaç ana başlık olduğunu dile getiren Şenkul, bunlardan bir tanesinin de Bandabuliya olduğunun altını çizdi. Şenkul, Antik Liman arka sokaklarının restorasyon ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, Kordonboyu yenileme çalışmalarının da başladığını, Bandabuliya’nın da hayat bulması ile limanın eski çehresine kavuşacağını kaydetti. “Özlem duyduğumuz değerleri yeniden kazanma zamanıdır.” Şeklinde sözlerine devam eden Şenkul, kendisinin ve tüm katılımcıların ana gailesinin bu olduğuna işaret etti. Sözlerinin sonunda Şenkul, proje konusunda herkesin destek olması adına çağrıda bulundu.