Kadın örgütlerinin oluşturduğu 25 Kasım Organizasyon Komitesi, bu yılki yürüyüşün temasını “gericilikle mücadele” olarak belirledi. Bugün saat 18.00’de başlayacak yürüyüşün Yenikent’teki Mor Çember önünden hareket ederek Cumhuriyet Meclisi önünde sona ereceği duyuruldu.

Komite, gericiliğin ilk hedefinin kadınlar ve çocuklar olduğunu vurgulayarak, kadının bedeni, emeği ve yaşamı üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde ülke kadınlarının tek bir sloganla yürüyeceğini ifade etti. Açıklamada,

“Gericiliğe geçit vermiyoruz, özgürlüğümüze sahip çıkıyoruz!” denildi.