Genel Yayın Yönetmenliği’ne veda: 21 yıllık bir gurur ve teşekkür

Yarım asırlık YENİDÜZEN’i tam 21 yıl boyunca yönetmek, bu eserin künyesinde uzun yıllar Genel Yayın Yönetmeni olarak yer almak ve bu ailenin bir ferdi olmak boynuma asılmış onur madalyasıdır.



Hayatımdaki bu eşsiz değer ve güzellik için teşekkür ediyorum.



Şimdi bu görevi yıllarca deneyimlerimi paylaştığım, sevdiğim, güvendiğim ve dayanıştığım genç kardeşim Mert Özdağ’a devrediyorum. Mert’le birlikte genç bir ekip Yenidüzen’i, Sim’i, United Medya’yı inanıyorum ki emekle, adanmışlıkla, bilgiyle ve tutkuyla geleceğe taşıyacak.



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Yeni bir düzen Kıbrıs ülkesinin bütünlüğüdür, nefret dilinin sonlanmasıdır; özgürlük ve iradenin hayatlarımızla buluşmasıdır, askersiz ve barikatsız bir adadır, çoğulcu bir demokrasidir, aydınlık bir gelecektir.



Kıbrıs’ın yeni düzeni ateşkes koşullarının ortadan kalktığı gerçek bir barıştır, kardeşliktir, bağımsızlıktır.



Uluslararası toplum, siyaset, ekonomi ve hukukla buluştuğumuz gün olacaktır yeni bir düzen…



YENİDÜZEN de böylesi bir yeni düzene adanmıştır.



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YENİDÜZEN’deki yetkilerimi devrediyorum ama gazeteciliği bırakmıyorum.

Yaşadıkça gazetecilik bitmez!



Genel müdürlük, genel yayın yönetmenliği ve direktörlük gibi – aslında emanet – görev ve sorumluluklarımı gönüllü olarak devrediyorum.



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YENİDÜZEN’de göreve başladığımda oğlum henüz bir yaşındaydı.

Meydanlara inmiştik on binlerce…



Geriye baktığım zaman günlerin gecelere karıştığını görüyorum, telaşla…

Severek ve bazen de acı çekerek…



Gazetecilik disiplinleri dışında kimselerin kontrolü altına girmedik.

Elbette kimi zaman istemeden yanlış da yaptık, yanıltıldık da…

İnsanız…

Üzdük, üzüldük…

Hepsi var bu mesleğin, bu hayatın, bu telaşın içerisinde…

Pek tabii baskı hissettik üzerimizde, hatta kimi zaman bu baskılarla kırıldığımız da oldu.

Hele ekonomik özgürlüğünüz yoksa reklam verenlere karşı gazetecilik iddiasıyla direnmek çok kolay olmuyor… Hele mahalle baskısı en zoru…



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Burada büyüdüm biraz daha, ayıbı yok burada yaşlandım ve burada yaşadım pek çok duyguyu…



YENİDÜZEN’deki meydan okumam bir meslek profesyoneli olarak yıllanmış bir “parti bülteni”ni, kurumsal ve çok sesli, sahici bir “gazete”ye dönüştürmek üzerine odaklandı. YENİDÜZEN bu öncü rolünü her dönemde olduğu gibi yine tüm emek verenleriyle oynadı. YENİDÜZEN’in içerik, idari ya da yönetsel tüm karar alma süreçlerinde gazeteciler özne oldu, ne mutlu…

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Bu bir teşekkür yazısı ve uzatacak değilim.



Hayatımın neredeyse yarıya yakın bir zamanını YENİDÜZEN’i yöneterek ve yirmi dört saat yaşayarak geçirdim; 21 senede ne üretmiş, ne yazmışsak ve ne kadar direnmişsek hayatın içinde duruyor.



Cilt cilt duruyor, sayfa sayfa!

Dijital belleklerde duruyor şimdi…

İyisiyle kötüsünü eğrisiyle doğrusunu yan yana koyduğum zaman “çok güzeldi” derim, bana değer kattı. Hem insan kaynağı hem de altyapı anlamında YENİDÜZEN’i aldığımız yerden daha ileriye taşıdığımıza inanıyorum.



Utanmadık hiç, utandırmadık umarım… Kimselerin yüzünü karartmadık, başını eğmedik; koruduk işimizi, ismimizi, haysiyetimizi… Kir bırakmadık geride… Güzel iş çıkarttık galiba…



Teşekkürler herkese, hepinize, yürekten…





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* Biraz mola! Yılın yorgunluğunu atmak için izin istiyorum. Yerel seçimlerin ardından günlük yazılarımla yeniden buluşmak ümidiyle…

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