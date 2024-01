Geçitköy halkı YENİDÜZEN aracılığıyla sordu: “Zararı kim karşılayacak?”

Serap ŞAHİN

Kıbrıs adasını etki altına alınan hava şartları, Geçitköy’de adeta yıkıma yol açtı. YENİDÜZEN, havanın aydınlanmasının ardından bölgeye gitti; birçok evin ve araçların sular altında kaldığını, mandıralarda bulunan hayvanların öldüğünü ve 2 gündür elektrik enerjisinin kesik olduğunu gözlemledi.

Geçitköy’de bulunan derenin taşması sonucu bölge halkı mağduriyet yaşadı, birçok ev ve araçlar hasar gördü. Selden etkilenen ev ve iş yerlerinde maddi hasarlar oluşurken, hayvanların yemlerinin ıslanması nedeniyle bölgede yem sıkıntısı da oluştu, hayvan üreticileri mağdur oldu.

Geçitköy’de 2 gündür elektrik olmadığını söyleyen bölge halkı, köye ekmek dahi gelmediğini, yolların kapalı olduğunu ve zor durumda olduklarını YENİDÜZEN’e anlattı.

BÖLGE HALKI NE SÖYLEDİ?

Geçitköy bölge sakini Buse Hanım:

"Bu zararı bize kim karşılayacak?"

“Tavukların kafesi bizim arabalarımız su altında kaldı. Sel suları arabalardan birini yolun diğer tarafına attı. Tavşanlarımız, tavuklarımız öldü. Ambarımız atık suyun içinde kaldı. Restoranımız da sular içinde kaldı. Hayvanları kurtarmak için sel sularından yüzerek geçmek zorunda kaldık. Her taraf battı, çöktü. Köpeklerimiz de suların içinde kaldı. Herkes dereyi açtılar diyor ama arka taraf hala kamış içinde. Daha sadece görsel alanı temizlediler. Ama arka taraftan barajdan gelen suyu görsünler. Kamışlar 2-3 metreyi aştı. Gelip orayı temizlemeleri gerekiyor. Bütün hayvanlarımızın yemleri, balaları sulardan mahvoldu. Bizi köyden de çıkarmıyorlar. Köye ekmek bile gelmiyor. Hayvanlarımızın yarısı öldü. Kurtarabildiklerimizi kurtardık. Atı da yüzerek çıkarabildik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Akşam bize köyü boşaltın dediler. Nasıl boşaltalım? Bu kadar hayvanımı nasıl bırakıp da köyden gideyim? Gidemem. Ya beraber öleceğiz ya da beraber kalacağız. Her sene aynı sıkıntılar yaşanıyor. Her sene dereden gelen su evlerimizi mahvediyor. Temizlik yapılsa dereden gelen su belki akıp gidecek. Geçen sene deprem oldu dediler ‘Baraj patlayacak’, bu sene de sel oldu gene ‘Baraj patlayacak’ dediler. Yok mu bunun bir önlemi? Bütün köylü risk altındayız. Ev, restoran, hayvanlarımız ve 4 arabamız su içinde kaldı. Bu zararı bize kim karşılayacak?

Hayvan Üreticisi İhsan Kılıç:

"5 tonluk su depomu sel aldı, kayboldu"

“Öncelikle herkese geçmiş olsun diliyorum. Derelerimiz taştı, ambarlarımızın içini su bastı. Samanlığımızı da su bastı. Yemlerimin hepsi ıslandı. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok şükür benim hayvanlarımda bir şey yok. Ama yemlik durumu bizi sıkıntıya soktu. Hayvancının başı zaten her zaman derttedir. Hayvanlarımızı zor kurtardık. Bölgede şu an da yem sıkıntısı yaşanıyor. Zaten kısıtlıyız bu felaket de olanı götürdü. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Biz kendi canımızı kurtarma peşine düştük. Köyün durumu belli. Dereler taştı, her tarafı yıktı götürdü. 5 tonluk su depom vardı onu da sel aldı götürdü şu an kayıp.

Hayvan Üreticisi Taner Bey:

"Evim 1 saatin içinde mahvoldu"

“Sel suları alttan girdi üstten çıktı. Hasar görmeyen hiçbir şey kalmadı. Evim 1 saatin içinde mahvoldu. Etkili yağışlar nedeniyle son 2 seferdir evlerimizi su basıyor ama bu defa çok daha etkili oldu. Belediyenin bir faydasını görmedik. Hakkımızı arayan yok. 2 gündür de elektrik yok. Ev yaşanacak durumda değil. Akşamdan bu yana bize bir imkan tanıyan olmadı. Kimse kapımızı çalıp sormadı. Dağdan gelen su hayvanların olduğu mandıraya girdi ama hayvanlarıma bir şey olmadı çok şükür. Ama yem sıkıntısı var şu anda. Hayvanlar aç ve hamile.”