Geçitköy Barajı'nda arıza: KKTC geneline su verilemiyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki Geçitköy Pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle KKTC geneline su verilemeyeceği belirtildi.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki Geçitköy Pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle KKTC geneline su verilemeyeceği belirtildi.
Açıklamda, "oluşan arızanın gün içerisinde giderilmesi beklenmektedir. Bu süreç içerisinde halkımızın suyu bilinçli kullanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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