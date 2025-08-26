“Geçiş noktalarında sadece KKTC kimliği olanların geçişine izin verilmiyor”

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, Pazartesi gününden bu yana, sadece KKTC kimliği olan kişilerin barikatlardan Kıbrıs’ın güneyine geçişlerine izin verilmediğini duyurdu.

Açıklamada, yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan kişilerin kimlikle geçiş yapabildiği, eğer kimliği yoksa doğum belgesi veya anne ya da babanın Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik fotokopisinin talep edildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili arkadaşlar sınır kapılarında Rum kesimi yeni uygulamaya geçmiştir dünden yani 25 ağustos 2025 tarihinden itibaren Kıbrıs cumhuriyeti veya Avrupa Birliği kimliği olan herkesin sadece bu kimlikleri kullanarak geçişi yapılacak dediler eğer doğum belgesi varsa her geçişte doğum belgesi ve anne veya babası Kıbrıs cumhuriyeti vatandaşı olan kimse onun kimliğinin fotokopisinide yanında taşıyarak geçiş işlemi sırasında ibraz edecek sadece kktc kimliği olanların ise geçişine izin verilmeyeceğini söylediler bunun için elimizden geldiğince görüşmeler gerçekleştirerek sizlere buradan bilgi akışı sağlamak için çaba gösteriyoruz... Saygılar sunarım...”