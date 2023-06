“Forever” meselesine İsviçre’den sanatsal bir bakış

Murat Obenler

İsviçreli kareograf ve dansçı Tabea Martin’in fanilik üçlemesinin son çalışması olan “Forever” adlı dans gösterisi 24. Uluslararası Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali’nde sahneye kondu. Limasoldaki Rialto Tiyatrosu’nda sahneye konan festivalin son performansı ile bir aylık dans maratonu da sona ermiş oldu. 8-12 yaş arası çocukların yaşam ve ölüme, ölmek ve ölümsüzlüğe dair fikir ve fantezilerinden ortaya çıkan materyalin daha sonra beş profesyonel dansçı tarafından tercüme edilerek Tabea Martin’in kareografisiyle sahneye uyarlanan Forever, yaratıkların çocukların fantezileriyle hayata geçirildiği bir ölümsüzlük dünyasını bizlere sunarken insanın sonsuza dek yaşasaydı ne olacağına dair görsel bir dil üzerinden görsel, neşeli, duyarlı ve dokunaklı bir yolculuğu hem çocuklar hem de yetişkinlerle paylaşıyor.



Ölüm(süzlük) üzerine çocukların neşeli fantazileri

Daha hayatın başında olan çocuklar yaşam ve ölüm, ölmek ve ölümsüzlük üzerine neler düşünüyorlardır?, Peri masalları, efsanelerle bezenmiş hikayeler, süper güçlere sahip ölümsüz kahraman hikayeleri ve filmleri ile büyüyen çocukların ölümsüzlük kavramı üzerine hayal güçleri neleri ortaya çıkarabilir? gibi soruların yanıtlarını arayan danslı, oyunlu ve neşeli gösteriyi yetişkinler yanısıra çok sayıda çocuk da izlerken ekibin çocuklarla da bağ kuran interaktif anlatış tarzı tüm salonu oyuna dahil etti.

Forever, Tabea Martin'in fanilik konulu yapım üçlemesinin (This Is My Last Dance-2018 ve Nothing Left-2020) bir parçası olarak sahneye konarken seyirciler, dansçılar Tamara Gvozdenovic, Emeric Rabot, Benjamin Lindh, Daniel Staaf ve Miguel do Vale’yi uzun süre alkışladı, ekip sahnedeki balonları da hatıra olarak çocuklara verdi.