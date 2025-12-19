Güneyden kuzeye 4 kilo uyuşturucu geçirdi

Lefkoşa Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, başarılı operasyona imza atarak, 4 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Kurt Kapanı operasyonunda tutuklanan B.S.G, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Cemal Ramiz mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 20.30’da zanlının Kıbrıs’ın güneyinden uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını ve aynı gün Kermiya barikatı civarında pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, zanlının saat 20.30 sıralarında Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığını, Şehit Teğmen Sokak’ta durdurularak aracında arama yapıldığını açıkladı. Polis, KTV 914 plakalı araçta yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.