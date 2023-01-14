Feslikan ekerkan usul usul hepsi arkamızda!

KKTC Din İşleri Dairesi Başkanı hakkında Bakanlar Kurulu araştırma yapacak!

Gülünüz!

Gülüyoruz!

Gülelim!

-*-*-

KKTC Bakanlar Kurulu’nun, bu kardeşimizi, o görevden alma yetkisi olduğuna inanan var mı?

Gülelim, eğlenelim lütfen!

Gülüyoruz!

-*-*-

Türkiye’de, CHP’li vekil Özgür Özel’in kamuoyuna belgeleri ile deşifre ettiği, Süleyman Soylu’nun danışmanı ile ilgili haberleri okudunuz mu?

8 bin kişilik trol ordusu kurulduğunu…

Emin Şen adlı bu danışmanın, Atatürkçülere “terörist” dediğini…

Bu yıl Anıtkabir’in yakılacağını…

-*-*-

Türkiye, gerçekten çok tehlikeli sularda yüzüyor…

Ciddi bir “Afganistanımsı” görüntü söz konusu…

-*-*-

Peki KKTC’de durum ne?

Herkes çok iyi biliyor ki, sorun sadece “şeriat sevdalısı” bir müftü değil!

-*-*-

KKTC’de asıl tehlike, Cumhurbaşkanı ve Hükümet’in, örneğin müftünün kadınları açıkça aşağılaması karşısında tamamen “sessiz” kalması!

Cumhurbaşkanı korkudan tir tir titriyor!

Müftü ile ilgili tek bir açıklama yapamıyor…

Korkuyor!

“Beni görevden alacaklar, beni görevden alacaklar” diye ağlayabiliyor…

-*-*-

Hükümetin başı farksız!

O’nun görevden alınması daha da kolay!

Partisinin yüzde 65 oyuyla görevden alınan Faiz Sucuoğlu’na göre, Ünal Üstel’in desteği de yok!

“İn oradan” deseler, tam beş saniyesi var…

Gözlücüğünü takar, Alsancak’a gider…

Ve hiçbir şey olmamış gibi, gülümser…

-*-*-

Koalisyon ortakları da aynıdır…

Tüm partilileri de!

Mutlak biat ve mutlak itaat!

-*-*-

Ve bir acı daha var biliyor musunuz?

Bir tarafta trollerle birlikte saldıran, Türkiye’ye girişimizi engelleyen, müftüsüyle, elçisiyle sürekli olarak toplumumuzu aşağılayanlar…

Öte tarafta, “yüzde 20’lik nüfusla, yüzde 80’i mi yönetecekler?” diyen Ortodoks Rumlar!

-*-*-

Ah Kıbrıslım Kıbrıslım!

Ne diyelim!

Ne yazalım!

Feslikan ekerkan, usul usul herkes dolanmış arkamıza; tecavüzden keyif mi alalım be gavollem!

-*-*-

Bu yüzdendir “çözüm, çözüm, çözüm, illa ki çözüm” diye ağlayışımız!

Yeter artık!

****

“Hade Ayşeciğim, Ahmet’i de alıp evine dön”

Tatar’ın seçtirilmesi…

Sucuoğlu’nun darbe ile indirilmesi…

Yerine Üstel’in atanması…

Hem Tatar hem de Üstel’in, Türkiye’den gönderilen bir “dilbandi”den talimat alıyor olması…

Ülkeyi bu dilbandinin yönetmesi.

-*-*-

Kıb – Tek’e akaryakıt kazığının açıkça atılması ve ceremesinin topluma ödetilmesi…

-*-*-

Kıbrıs’ta oynaşanlar mıydı neydi, TRT’ye yaptırılan saçma dizi…

Külliye inşaatı…

Derken, komutanı şunu bunu geçtik, Türkiye’den müftü gönderilmesi…

-*-*-

Bu müftünün “inanç” adı altında gaz çıkarmasıyla birlikte, Meclis önüne “Atatürk – Dr. Küçük ve Denktaş” diye, “Mickey Mouse” heykeli dikilmesi…

-*-*-

Ve daha neler…

-*-*-

Oturdum, bize göre son derece soğuk bir havada, yağmurun ve denizin sesini aynı anda dinlemeye çalışırken, aklıma ne geldi biliyor musunuz?

Bütün bunlar, “kasıtlı olarak yapılan, programlı bir itibarsızlaştırma projesi”dir!

-*-*-

Bu kasıtlı, bilinçli, programlı, ahlaksız ve adi proje karşısında “Hade Ayşeciğim, Ahmet’i de alıp evine dön” demek, en doğal ve en gerçekçi hak olur!

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Sağlık ve istatistik!

Covid – 19 devam ediyor mu?

Ediyor!

Varyant değiştirip üstümüze üstümüze geliyor!

-*-*-

Peki ne kadar hasta ediyor?

Uzmanlara göre, “varyantına ve kişinin direncine bağlı olarak ne kadar kötü etkilediği değişebiliyor”…

-*-*-

Grip de farklı versiyonlarda sürüyor…

Ciddi sayıda arkadaşımızı da bizleri de vurmuş durumda…

-*-*-

Kalp krizine bağlı ölümlerde artış var mı?

Son dönemlerdeki ölümlere uzaktan ve bilimsel olmayan bir gözle bakarsak, “öyle gibi” değerlendirmesini de yapabiliriz!

Sanki çok sayıda insan, oldukça da genç sayılan yaşlarda kalpten gidiyor!

-*-*-

Ancak, takip edebildiğim kadarıyla Dünya’da, “Covid, kalp sorunlarını artırdı” anlamına gelen ciddi bir bilimsel yayın yok…

Bir çok uzman, farklı görüş açıklıyor. Bazıları, “Covid 19, evde otururken, iş yerinde çalışırken ani ölüm oranlarını artırdı” görüşüne katılmakla birlikte, “Covid 19 aşısı veya Covid 19’un kendisi kalpten ölümleri artırdı” sonucuna varabileceğimiz “bilimsel kanıt” söz konusu değil!

-*-*-

Peki KKTC’de durum ne?

Bu konuda istatistiki veri var mı?

Covid 19 öncesi kalpten ölüm sıklığı, ölümlerde cinsiyet ve yaş oranları ve Covid 19 sonrası ya da aşılama akabinde değişiklik oldu mu?

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Çok şey mi istedim?

Doğru, nüfusunu bilmeyen, sorma gir hanı bir ülke!

Neyse, sağlıklı pazarlar dilerim…

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Vasilya… Kıbrıs… 13 Ocak 2023… Şarkıdaki gibi; “Ne güzelsin sevgilim…” (Fotoğraf: Serhat İncirli)