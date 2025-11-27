“Ev İçi Şiddet Yasası derhal geçmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) Başkanı Sıdıka Özdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında BRT ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Her iki isim de KKTC’de kadına yönelik şiddetin boyutlarına ve devlet mekanizmasının eksikliklerine dikkat çekti.

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı:

“25 yılda 52 kadın öldürüldü; bunun 20’si son 5 yılda”

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, ülkede kadına yönelik şiddetin yıllara göre arttığını vurgulayarak çarpıcı veriler paylaştı:

“25 yılda 52 kadın ölümü tespit ettik. Sadece son 5 yılda bu sayı 20’ye yükseldi. Kadın cinayetleri her yıl katlanarak artıyor.”

Balcı, hükümetlerin kadına yönelik şiddet konusunda sistematik bir politika üretmediğini belirterek, yalnızca dörtlü koalisyon döneminde TDP’nin öncülük ettiği TOCED’in yapısallaştırılmasının gündemde olduğunu hatırlattı.

“Faili meçhul dosyalar var; polis altyapısı yetersiz”

Balcı, 52 kadın cinayetinin 20’sinin faili meçhul olduğuna dikkat çekerek, polis teşkilatının adli altyapısının yetersiz olduğunun altını çizdi.

Otopsi için bile Türkiye’ye bulgular gönderildiğini, bu sürecin davaları uzattığını belirten Balcı, “Yıllardır kapatılmayan dosyalar mevcut. Bu da suçluları cesaretlendiriyor.” dedi.

“Ev İçi Şiddet Yasası hala geçmedi”

Kadınların şiddet döngüsünden çıkamamasının büyük bölümünün hukuki boşluklardan kaynaklandığını belirten Balcı, şu ifadeleri kullandı:

“Kadın, ekonomik veya sosyal sebeplerle evden ayrılamıyor. Bu nedenle KAYAD bir yasa taslağı hazırladı, biz de inceledik. Ancak Ev İçi Şiddet Yasası hâlâ geçmedi.”

Yargı süreçlerinin yetersizliğine de dikkat çeken Balcı, “Mahkemeler çok yoğun. Şiddet uygulayan kişi kısa sürede salınıyor. Ev içi şiddet davalarına özel mahkemeler kurulmalı.” diye konuştu.

“Her ilçede sığınma evi şart”

Balcı, veri tabanı eksikliğinin ülkede en temel sorunlardan biri olduğunu dile getirerek, “Nüfusumuzun kaç olduğunu bile bilmiyoruz. TOCED kuruldu ama hala zayıf. Her ilçede kadın sığınma evi olmalı. İnsan yaşadığı bölgeden kopmak istemiyor.” açıklamasında bulundu.

Eğitimin önemini vurgulayan Balcı, “Cinayetleri işleyen erkeklerdir. Hatta oğul bile anneyi öldürebiliyor. Bu toplumsal eğitimin verilmesi şarttır.” dedi.

Balcı, TDP’nin Meclis e girmesi halinde “ilk iş olarak Ev İçi Şiddet Yasası’nı yürürlüğe koyacaklarını” açıkladı.

MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan:

“Devlet görevini yapmıyor; mekanizma çalışmıyor”

MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan, 25 Kasım’ın yalnızca anma değil, devletin eksiklerini hatırlatma günü olduğunu vurguladı.

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Salamis yolunda etkinlik düzenledik.” diyen Özdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Kadına yönelik şiddeti durdurmak ve sığınma evleri açmak devletin görevidir. Mağusa Belediyesi bu yıl Şiddet Önleme ve Çocuk İzlem Merkezi oluşturmaya çalışıyor. Yerel yönetimler sınırlı bütçelerle adım atıyor.”

“TOCED çalışmıyor, 10 yıldır aktif değil”

Özdoğan, devlet mekanizmasının uzun süredir işlevsiz olduğunu belirterek, “Poliste çalışan bir TOCED birimi vardı, artık aktif değil. 10 yıl önce kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi çalıştırılmıyor.” ifadelerini kullandı.

Sivil toplumun rolüne de değinen Özdoğan, “Sivil toplumun çalışmaları günübirlik destek vermek ve eğitim düzenlemekten öteye geçemez. Devlet politikası olmadan bu mücadele sürdürülemez.” Diye konuştu.