Eşit egemen devlet mi? Hade yahu!

Eşit egemen devlet iddiası, tam bir fiyaskodur…

Neden?

Çünkü bu iddiayı, sadece Ersin Tatar, zaman zaman buluştuğu bir yığın gereksiz insana anlatmaktadır…

Tatar ve gereksiz dernekleri örgütlerin konuştuğu bir mesele…

Ve bizim gazeteler de, haftada en az altı kez, Tatar’ın her kabulünde tekrarladığı bu zavallılığı, “yeni, ilginç” bir habermiş gibi yayınlamaktadır…

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Ermeniler…

1915 olaylarını tüm Dünya’ya nasıl anlattılar hiç incelediniz mi?

Ortada bir “tartışma konusu” var…

Türklerin iddiası bir de Ermenilerin iddiası!

Hangisinin doğru olduğu değil önemli olan; hangisinin tüm Dünya’ya nasıl anlatıldığıdır.

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Kirk Kerkorian adını duyduk mu?

Amerika’nın, Los Angeles’in en büyük patronlarından biriydi…

Kumarhaneleri, çeşit çeşit işletmesi vardı…

Müthiş bir yardımseverdi…

Önce kendisini insanlara sevdirdi; sonra da Hollywood’un en ünlü film şirketlerinden biri olan Metro-Goldwyn-Mayer Pictures’ü satın aldı…

Metro – Goldwyn - Mayer, zaten bir casino grubunun adıydı.

Para çok bol anlayacağınız…

Ve film şirketi aracılığı ile Amerikan siyasetine dilediğini yaptırdı.

Üniversitelerde kürsüler kurdurttu.

Ve tüm Amerika’ya “Ermeni Soykırımı” diye bir olayı neredeyse “özümsetti”…

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Museviler de aynı şeyleri yaptı…

Hatta tüm Dünya’da propagandada Museviler birinci, Ermeniler ikincidir…

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Haaa Eremeniler geçtiğimiz hafta Amerika’da gazetelere bir ilan verdi…

New York Times’daki ilanda, bir buçuk milyon Ermeni’nin öldürüldüğü iddia edildi ve Johnson’a, “Ermeni soykırımına adalet getir” çağrısı yapıldı.

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Adeta, “İşte propaganda böyle yapılır” dedirten ilanda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve büyük dedesi Ali Kemal’in fotoğraflarını birlikte kullanıp, Johnson’a hitaben, şu mesajı yazıldı:

“Ali Kemal… Bu büyük adam senin büyük - büyük babandır. Ermeni soykırımının faillerini cezalandırma çabalarından dolayı “hain” ilan edildi. Sokakta öldürüldü.”

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Son derece etkileyici bir ilan…

Boris Johnson’a, “sen de soykırımı tanı ve kabul et” demek yerine, inanılmaz bir halkla ilişkiler başarısı…

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Haaa eşit egemen devlet mi?

Tatar, çağırıyor saz arkadaşlarını…

Eşit egemeniz diyor…

Türkiye’den kalpaklı gaziler geliyor; KKTC’yi Türkiye’nin malı sanan…

Onlarla fotoğraf çektiriyor…

Gazetelerimizde yayınlatıyor…

Öyle ziyaret, böyle ziyaret, aha eşit egemen devlet de tanındı!

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Siz gerçekten ciddi misiniz?

Paranız var mı?

Yok!

Amerika’da, İngiltere’de çok zengin insanlarınız var mı?

Var ama Asil Nadir dışında kimse “ses” getirmiş değil.

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Kendisini eleştirenleri ona buna ispiyonlayan, gereksiz ve yetkisiz bir yığın toplantı yapıp, bunları haberleştiren “bal yapmaz arı”nın eşit egemen devlet iddiası, sadece bir “yalan”dır.

Saçmalıktır.

Çullisine maçtır.

Kendi toplumunu aldatmaktır.

Kendi insanının geleceğini hiçe saymaktır…

Bizi her açıdan kaotik günlerin beklediği çok açık

Faiz Sucuoğlu’nun son hükümeti “güvenoyu” alacak mı?

Bilmiyorum…

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Hava sakin gibi görünüyor “güvenoyu kesin” gibi duruyor ama tam bir “Kurtlar Vadisi” sessizliği yaşanıyor…

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Aynı insanlar, aynı isimler, tek tek vekillerle konuşuyor…

“Sucuoğlu Hükümeti’ne ne yapın edin güvenoyu vermeyin” diyorlar.

Aynı isimler kimler mi?

Artık bilmeyen kalmadı!

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Peki, “Sucuoğlu gitmeli” iddiası DP’den, YDP’den ve tabii ki UBP içinden destek görürü mü?

Bu plan tutar mı?

Bilemem!

Bilmiyorum!

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Ama bizi her açıdan kaotik günlerin beklediği çok açık bir şekilde görülüyor…

Sucuoğlu’na karşı darbe çabasından vazgeçmeyen güruhun Kıbrıs Türk toplumunu düşündüğü yoktur.

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Peki Sucuoğlu giderse ne olur?

Gitse ne olur, gitmese ne olur tartışmasının bir kenarına, “bu ağırlıkta müdahalelere, hatta açık darbeye karşı durur ve yırtarsa, helal olsun” diye lütfen yazalım!

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Çeşitli dedikodular uyduruyorlar…

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Dedikodular arasında ne var biliyor musunuz?

“UBP’yi bölecekler, Ersin Tatar’ı da istifa ettirecekler”…

Çünkü seçenler de seçtirenler de tam pişman halde!

Tatar kesin gidecek…

Karar verildi…

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Haaa yeni bir parti kurdurabilirler mi?

Hiç küçümsemeyin bu soruyu…

Türkiye’ye – daha doğrusu Ak Parti ve Tayyip Erdoğan’atam biat edecek bir parti!

UBP yeterince biat edemedi mi?

Edemedi herhalde!

Darbeci ağır abilerin mutlaka bildiği bir şey vardır; siz mi bileceksiniz?

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Haaa, UBP, Sucuoğlu’na çok sağlam bir şekilde sahip çıkar mı?

Umarım çıkar ama vallahi da billahi da öyle görünmüyor!

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Ve bu arada Eylül 2021’den beri bu ülkede çıkılan 24 ihalenin 23 tanesi sonuçlandırılamadı.

Neden?

TL’nin değer kaybından dolayı tabii ki…

Dövizdeki ağır yükselişten dolayı fiyat farkı ödenmiyor…

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1 Mayıs’tan itibaren borçluların mazbata ve hapis artışı zirve yapacak…

Kimse borçlarını ödeyemeyecek.

-*-*-

Piyasada sıcak para yok…

Türkiye’de de yok; zaten olsa da vermeyecek…

Ermenilerin Boris Johnson’a çağrı yaptığı ilan…