Erhürman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TBMM Başkan Vekili Celal ADAN Başkanlığındaki Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan TBMM heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman,  15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için KKTC'ye gelen TBMM Başkan Vekili Celal ADAN ve beraberindeki Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan TBMM heyetini kabul ederek görüştü. 

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

