Erhürman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TBMM Başkan Vekili Celal ADAN Başkanlığındaki Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan TBMM heyetini kabul etti.
A+A-
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TBMM Başkan Vekili Celal ADAN Başkanlığındaki Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan TBMM heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için KKTC'ye gelen TBMM Başkan Vekili Celal ADAN ve beraberindeki Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan TBMM heyetini kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler : tufan erhürman