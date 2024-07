Erhürman: Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin durum hareketsizdir ne de içerdeki meselelerle ilgili hiçbir şey değişmez diye bir şey vardır. Birileri madem ki bizi bu kadar umutsuzluğa mahkum etmeye çalışıyor, değiştirme irademizi gösterme zamanıdır” diye konuştu. Yeni Bakış Web TV’de Meltem Sakin’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ölü gözünden yaş beklenmeyeceğine” dikkat çekti ve tek yolun değiştirme olduğuna işaret etti.

“Beş yıldır ne yaptınız?”

2019’un ortasından itibaren Ulusal Birlik Partisi (UBP) iktidarlarının devam etiğini söyleyen Erhürman, “Beş yıldır bu ülkede iktidardasınız, bu çok kolay nasip olmaz. 2021’den sonra nüfusta çok ciddi artış yaşandı. Bu beş sene içinde örneğin elektrik konusunda ne yaptınız?” diye sordu. Ülkedeki elektrik sorununu örnek gösteren Erhürman, bu konuda ne yapılması gerektiğinin de açık olduğuna dikkat çekerek, “Santral alınması, alt yapının geliştirilmesi, bakımların düzenli yapılması gerekiyor” dedi. Tüm bunların daha önceki CTP hükümetlerinde yapıldığına işaret eden Erhürman, beş yıl içinde, tarihte görülmeden ihalesiz akaryakıt alımı da gerçekleştirildiğini ve Kıb-Tek’in milyonlarca dolar zarara uğratıldığını belirtti. Beş yıldır istikrarlı bir şekilde, ülkenin elektrik konusunda da diğer konularda olduğu gibi yönetilmediğine dikkat çeken Erhürman, “CTP ne yapılması gerekirse onu yapacak. Bu kadar basittir. Yapılması gerekenler çok açık aslında” diye konuştu. UBP’de şu anda çok ciddi bir kurultay kavgası olduğunun altını çizen Erhürman, kurultaydan dolayı memleket sorunlarının “duyulmamasını” eleştirdi. Geçmişte UBP kurultayları döneminde ülkeye neler yaşatıldığının da bilindiğini vurgulayan Erhürman, söz konusu durumun ilk kez yaşanmadığını dile getirdi. “Bütün bunlara rağmen bu arkadaşlar istikrar talep ediliyor. Beş yıllık istikrarları ortada. Bu dönemde yaptıklarından memnunsanız, bu arkadaşlara oy vermeye devam edersiniz. Ne yapacakları, ne yaptıklarından belli zaten” diye konuşan Erhürman, ekonominin güneye kaydığını herkesin dile getirdiğini ancak ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin sesinin çıkmadığını vurguladı.

“Yok hükmünde olduklarını kabul ettiler”

Tufan Erhürman, “Bu arkadaşlar kendilerini yok hükmünde kabul ettiler. Ölü gözünden yaş beklenmez” ifadelerini kullandı. “Beş senedir iktidarda olan yapı hala istikrar istiyor” diyen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin sadece kurultay düşündüğünü, başka bir şeyle ilgilenmediğini belirtti. Erhürman, “Bu kurultay bitecek ve ‘gerçeğin çölüne hoş gelecekler.’ Şu an bulutlarda geziyorlar. Memleketin durumu ortada” dedi. Memleketin bu hale, söz konusu zihniyet tarafından getirildiğinin altını çizen Erhürman, nüfusun dahi bilinmediğini anımsattı. “Herkes sorumluluğunu üstlensin. Algı operasyonlarıyla halkın aklıyla dalga geçmeyin” diye konuşan Erhürman, kötülüğün istikrarlı hale getirilmek istendiğine işaret etti. “Meşrepleri çok geniş, her şeyi hazmedebiliyorlar. Sözün bittiği yerdeyiz” diyen Erhürman, artık insanların da bunun farkına varması gerektiğini vurguladı. Erken seçimin artık bir “beka sorunu” haline geldiğine dikkat çeken Erhürman, “Geçirilen her gün memlekete verdikleri zarar katlanarak büyüyor. Bazı zararların geri döndürülmesi de mümkün olmayacak” dedi. Kıbrıs konusuna da değinen Erhürman, çok ciddi bir kapı arkası diplomasisi yürütüldüğünü belirtti. “Çok ciddi hareketlilik var ve BM zannedildiği gibi ölü taklidi yapmıyor bu konuda. Tüm taraflar yaptığı açıklamalarla pozisyon alıyorlar” diyen Erhürman, “Nasılsa bir şey olmaz” döneminde olunmadığının altını çizdi.

“Tek yol değiştirmektir”

Erhürman, “Eylülde ne olur kimse bilemez. Eylüle kadar çok ciddi bir hareketlilik olacak. Türkiye’den, Güneyden, Yunanistan’dan, AB’den ve BM’den söylenenler var ama bizden söylenen ve anlam yüklenecek bir şey yok. Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs konusunda özne olmaktan çıkaran bir yaklaşım sergileniyor uzun bir süreden beri. Biz, tüm taraflarla diyalog içerisinde olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, elektrikte birçok sorunun bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Bir tek yol var, değiştireceksiniz. Uygarlığın gereği, beğenmediğini değiştirmektir. Kiminle değiştireceğin senin iradendir. Bu medeni bir davranıştır ve dünyanın her yerinde bu yaşanır” dedi. İnsanların yurtsuzluk hissini bu kadar yoğun yaşadığı bir dönem hatırlamadığını kaydeden Erhürman, çocukların gözlerini göç yollarına diktiğini vurguladı. “Bu noktaya geldik. Siz, bu ülkeyi yaşanır olmaktan çıkarmak için adeta ant içmiş gibi çalışıyorsunuz” diyen Erhürman, memleket bu haldeyken didişme ve diyalog kurmama lükslerinin de olmadığına dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan anketlerle ilgili de konuşan Erhürman, “Şu anda anketler ne der dışında, sokağın ne dediğini duyuyorum. Sokakta insanlarımızın, bir mutsuzluk ve maalesef umutsuzluk içinde olduğunu görüyorum. Bunun bir çözümü olduğunu bilsinler. Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin durum hareketsizdir ne de içerdeki meselelerle ilgili hiçbir şey değişmez diye bir şey vardır. Birileri madem ki bizi bu kadar umutsuzluğa mahkum etmeye çalışıyor, değiştirme irademizi gösterme zamanıdır” diye ekledi.