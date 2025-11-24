En güzel “Münasebet” yoğun katılımla açıldı

Murat OBENLER

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) organizasyonu ile kolektif yaratım enerjisiyle kırkın üzerinde sanatçı, tasarımcı ve yaratıcı üreticinin katkısıyla geçici (pop-up) mağazası Münasebet 21 Kasım Cuma gecesi yoğun bir katılımla açıldı.

Geçici bir dükkan fikri olarak başlayan girişim, birçok sesi ve üretimi bir araya getiren canlı bir kolektif mekana dönüşürken açılışta Naz Atun, İnal Bilsel ve Öktem Emre’nin EMAA’nın yeşil bahçesinde yer alan canlı müzik performansı da adeta konsepti tamamladı. Pasatiempo tarafından sağlanan yiyecek-içecek standı ve müzik etkinliğiyle de desteklenen organizasyonun açılışı hem sanatçı, tasarımcı ve yaratıcı üreticileri bir araya getiren hem de keyifli sohbetlerle güzel bir başlangıç oldu.



Münasebet, Çarşamba ve Cuma:16:00-20:00 ve Cumartesi günleri 11:00-16:00 arası açık olacak

Kasım ve Aralık ayları boyunca, sergi duyarlılığıyla kurgulanmış bu dükkan, geniş bir yelpazeye yayılan sanatsal çalışmaları ve tasarım ürünlerini sunacak. Ayrıca dükkanın açık olacağı süreç için başka sanatsal etkinlikler de yine EMAA’da yer alacak. EMMA’dan yapılan açıklamada Kasım ve Aralık ayları boyunca Münasebet'in açılış gün ve saatleri Çarşamba ve Cuma günleri: 16:00-20:00, Cumartesi günleri: 11:00-16:00 olarak açıklanırken dükkandaki satışların yalnızca nakit ile yapılacağı ve dükkanı gezecek katılımcıların bunu dikkate alarak tedbirli olmaları istendi.



Etkinlikler Tamara McCarty’nin Dance İmprovisation Workshop’u ile başlıyor

Kasım ayı yanında tüm Aralık ayına da yayılacak etkinlikler dans araştırmacısı ve sanatçı Tamara McCarty’nin Dance İmprovisation Workshop’u ile başlıyor. 26 Kasım Çarşamba 18:00-19:00 saatleri arasında EMAA’da yer alacak atölyeye katılım ücreti 10 Euro olacak.

29 Kasım Cumartesi ise 14:00-20:00 saatleri arasında Flash TATOO Day(Pips, Refia Örs, InkTherapy- Suay + Dj.Annie setleri) etlinliği yapılacak.



“Münasebet”, sanatçıların üretimlerini sergileyip satışa sunabilecekleri, gelir ve deneyim paylaşımı esaslı ve yalnızca üretimlerin görünür olmasını değil, üretimle yaşam arasında dayanışma temelli bir bağ kurulmasını da hedefleyen bir kolektif alan olarak tasarlandı

EMAA yönetimi Münasebet ile ilgili yaptığı açıklamada “Sanatla uğraşanların, farklı yöntemlerle kendilerini ve yaşadıklarını ifade etme ihtiyacı olanların parayla ve bürokrasiyle ilişkisi, yaratıcı süreçlerin doğası gereği, çoğu zaman yıpratıcı bir ilişki olmuştur. Bu yıpranma çoğu zaman görünmez olsa da, dünyaya farklı bir yerden bakanların önünde, varoluşlarını ve tahayyül ettikleri dünyayı daimi bir münasebetle topluma katmaya çalışırken aşılması giderek zorlaştıran bir duvar daha örüyor. EMAA olarak, sanatçıların hayatlarını sürdürebilmelerinin “hayatta kalmak” tan öte bir destek mekanizmasını zorunlu kıldığını biliyoruz. Sanat, dünyanın zihnimizi boğan kakofonisine karşı alternatif iletişim ve paylaşım pencereleri açar ve sürekli bir türbülans halindeki güncelimiz içinde belleğimize liman olur. Bu nedenle, EMAA olarak, sanat işlerinin erişilebilir, geniş bir alana nüfuz eden ve hem kolektif hem de paylaşımcı bir yaklaşımla üretilmesini önemsiyoruz. Bu yaklaşımdan hareket eden “Münasebet”, sanatçıların üretimlerini sergileyip satışa sunabilecekleri, gelir ve deneyim paylaşımı esaslı bir kolektif alan olarak tasarlanmıştır. Bu alan, yalnızca üretimlerin görünür olmasını değil, üretimle yaşam arasında dayanışma temelli bir bağ kurulmasını da hedefler.” İfadelerini kullandı.