  3. En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi
Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 14 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Zafer Burnu 14 , Girne 3, Dipkarpaz, Gazimağusa, Pile 2 , Kaleburnu, Alsancak, Beyarmudu, Serdarlı, Tatlısu, Esentepe, Sipahi 1 ”

Diğer yörelerde ise 1 kilogramın altında yağış kaydedildi.

