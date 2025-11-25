En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 14 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Zafer Burnu 14 , Girne 3, Dipkarpaz, Gazimağusa, Pile 2 , Kaleburnu, Alsancak, Beyarmudu, Serdarlı, Tatlısu, Esentepe, Sipahi 1 ”

Diğer yörelerde ise 1 kilogramın altında yağış kaydedildi.