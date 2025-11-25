En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi
Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 14 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı.
A+A-
Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 14 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Zafer Burnu 14 , Girne 3, Dipkarpaz, Gazimağusa, Pile 2 , Kaleburnu, Alsancak, Beyarmudu, Serdarlı, Tatlısu, Esentepe, Sipahi 1 ”
Diğer yörelerde ise 1 kilogramın altında yağış kaydedildi.
Bu haber toplam 218 defa okunmuştur
Etiketler : meteoroloji, Yağış oranı, Zafer Burnu