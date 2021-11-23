Emekliliğe hemen mi başvurmalıyım?

Ben 16 Mart 1974 doğumluyum.

Yatırımlarım eksik ama şu an çalışmaktayım.

15 Yıldan ne zaman emekli çıkarım?

15 yılım dolunca hemen emekliliğe başvurmam gerekir mi?

Doğum tarihinize binaen 15 yıldan emekli çıkabileceğiniz yaş 60 yaştır.

Bunun yanında 15 yıldan emekli çıkacağınız zaman 55-60 yaş arasında yani emeklilik öncesi son 5 yılda en az 600 gün prim yatırma koşulu aranmaktadır.

Emekliliğe başvuru işlemlerinizi emekli yaş ve prim yatırma sürelerini tamamlamadan başvurmanın bir anlamı yoktur.

Bu sebeple tam olarak emekliliği hak ettiğinizde başvurmanız gerekmektedir.

İngiltere’den prim yatırabilir miyim?

22 Haziran 1969 doğumluyum.

KKTC’de 18 yıllık sigortam var ve şu an İngiltere’de çalışıyorum.

Ben emekli maaşı alabilir miyim?

Alırsam ne zaman alabilirim.

Teşekkürler.

Doğum tarihinize binaen 18 yıl üzerinden KKTC’den emekli maaşı alabileceğiniz yaş 58’dir.

Yalnız yatırımlarınız 25 yıldan az olduğu için 18 yıl üzerinden emekli maaşı alabilmeniz için emekli yaşınızdan önceki 5 yılda en 600 gün prim yatırmanız gerekmektedir.

İngiltere’den evraklarınızı sigortalara yollayıp isteğe bağlı sigortalı olma talebinde bulunmanızı ve daha sonra bahsettiğim koşulu sağlamınız için internet üzerinden primlerinizi kredi kartı ile yatırmanızı tavsiye ederim.

25 yıldan emekli çıkma hakkınız ise 53 yaştır.

Şu an isterseniz yine isteğe bağlı sigortalı olup yine primlerinizi kredi kart ile ödeyerek bu sürelerinizi 25 yıla da tamamlayabilirsiniz ki o zaman emekli maaşınız çok daha iyi bir miktarda olacaktır 18 yıla göre.

Tatil günlerinde çalışma nasıl olur?

Merhabalar.

Özel bir şirkette çalışıyorum ve her resmî tatilde de biz çalışmaya devam ediyoruz.

Resmî tatil günlerinde çalışmaya yönelik yasa ne diyor?

Bilgi verirseniz sevinirim.

İş Yasasına göre resmî tatil olan günlerde, her çalışana ek mesai ödenmek zorundadır.

Yasada ilgi maddeler aynen şu şekildedir:

“Bu Yasa kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler, Resmî Tatil ve Anma Günleri Yasasında resmî tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmayıp, tatil yaparlar ve bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerini tam olarak ödenirler.”

“Hafta tatili ve resmî tatil günlerinde her fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal günlük çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir.”

Dolayısı ile işveren, resmî tatilde çalışmanıza binaen size ek mesai ödemek zorundadır.

Bu rakam bugünkü Asgari Ücret için 8 saat çalışmaya karşılık 344.07 TL'dir.

Çalışma Bakanlığı görevini yapıp, yasanın uygulanması adına denetime çıkıp resmî tatilde faaliyet yürüten iş yerlerinin ve kişilerin kaydını tutup sadece Kasım ayına yönelik bir önceki aya göre sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarına bakıp, asgari ücretli bir kişinin sigortalara yapılan yatırımı 68,94 TL, ihtiyat sandığına yapılan yatırımı da 27,58 TL fazla yapmayanlara ceza kesmesi ve yasanın uygulanmasını sağlaması gerekmektedir.

İşveren olarak prim yatırıyorum.

Ne zaman emekli çıkabilirim?

Merhabalar Devrim Bey.

30 Nisan 1968 doğumluyum.

Ekim 1997’den itibaren işveren olarak sigorta yatırımlarıma başladım.

Ne zaman emekli olurum?

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki işveren veya çalışan veya isteğe bağlı sigortalı olarak prim yatıranların emekli yaşı prim yatırım türüne göre farklılık göstermemektedir.

Bu sebeple doğum tarihinize binaen 25 yıl prim yatırımı ile 52 yaşında emekli olabilirsiniz.

Şu an yaş koşulunu yerine getirmiş durumdasınız yalnız prim yatırım süreniz 24 yıldır.

Bu sebeple 1 yıl daha prim yatırarak prim günlerinizi 9000 güne tamamlayıp emekli çıkmanızı tavsiye ederim.

Bunu biliyor musunuz?

Ücretin tanımı ve Ödeme Biçimi

Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş veya hizmet karşılığında işveren ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen miktarı kapsar.

İşçi ücreti en geç ayda bir ödenir. Ancak, bu süre hizmet akitleri veya toplu sözleşmelerle bir haftaya kadar indirilebilir. Aylık ödemelerde gecikme, bir haftayı geçemez.

Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cinsiyet ayrılığı nedeniyle farklı ücret verilemez.

İşçiye ödenen ücrete çalışılmayan hafta tatili ücretleri de dahildir. Hafta tatilinde çalışılması halinde, 27’inci maddenin (3)’üncü fıkrası kuralları uygulanır. (Yani ek mesai ödenmek zorundadır)

Hizmet akitlerinin veya hizmet ilişkisinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, işçinin ücreti en geç yedi gün içinde; sözleşmeden veya bu Yasadan doğan para ve parayla ölçülmesi mümkün diğer menfaatler ise en geç bir ay içinde tam olarak ödenir.

İşçilere meyhane ve benzeri eğlence yerlerinde, perakende mal satan dükkân ve mağazalarda (buralarda çalışanlar hariç) ücret ödemesi yapılamaz.

Ücretin Saklı Kısmı

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir veya temlik olunamaz.

Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için mahkeme tarafından takdir edilecek miktar ve nafaka borcu bunun dışındadır.

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