“Ekşi ile balığı birleştirip konsept yaptık”

Levent ÖZDAĞ

Kıbrıs’ın kuzeyinin en eski otellerinden Dome Hotel bünyesinde bulunan Anchor Restorant Kasım 2024’de meydana gelen fırtına sonrası yenilenen görüntüsüyle tekrardan müşterilerine hizmete başladı.

Yenilenen menüsü ile ve lezzetleriyle bambaşka bir görüntüye bürünen restoranda 3 tarafı deniz çevrili deniz ürünleriyle ve çeşitli yiyecekleriyle aile ortamı yaratıldı.

Yaz günlerinde isteyen dış kısımda iyot kokusu ile isteyen iç kısımda klimalı ortamda hizmet alabiliyor.

Fix menü seçenekleriyle müşterine çeşitler sunan restoranda mevsimine göre taze balık çeşitleri yer alıyor.

Dome Hotel Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Demiral 6 aylık sıkı bir süreç ile Anchor Restorantı yeni görümüne kavuşturduklarını söyledi.

Demiral, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Yaşanan fırtına nedeniyle 3 kubbeden oluşan Anchor’un üçüncü kubbesi darbe aldı. Olağan üstü bir olaydı, sadece 3 gün temizlik çalışmaları ile geçti. Ardından mimar proje çizimleri başladı, inşaat şirketlerinin tekliflerini almaya başladık” diye konuştu.

Demiral yenileme süreci ile ilgili şöyle konuştu:

“Anchor Restoranda Kıbrıs tüten, deniz tüten bir konsept yapmayı planladık. Tüm düzenin harika ve düzenli olmasını söyledik. Yerli ve Kıbrıs’ı simgeleyen bir yer olmasını istiyorduk açıkçası... Fikirlerimiz arasında limon konsepti oluştu. Limon (ekşi) kullanalım fikri benimsendi çünkü balık ile ekşi her zaman uyum sağlamıştır."

“60 tona yakın demir kullandık”

“Sonrasında inşaat süreci başladı, o süreçte sağlam bir yapı oluşturmak için ve dalga, fırtınalar için bize zarar vermemesi için demir konstrakşınlar kullandık. Çok ağır 60 tona yakın demirler kullandık. Ufak beton takviyeleri yaptık. Üçünü olan kubbemizi geri çektik, fırtınanın içesinde kalmamak için o yöntemi kullandık."

“6 ay boyunca mücadele ettik”

"Anchor bu sefer kaliteye bürünsün adanın bir numarası olsun, şuan güzelleşen Girne için Murat başkan (Şenkul) çok mücadele ediyor. Girne’nin simgelerinde biriydi Anchor Restoran daha güzel olması için ve müşterilerimiz için 6 ay boyunca mücadele ettik ve gelen misafirlerimizden takdirler alıyoruz. İçerideki ruhuyla, görüntüsüyle, atmosferiyle, garsonlarımızla bütün misafirlerimizi bekliyoruz…”