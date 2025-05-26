“Eğer Kıbrıs’ta doğup büyümüşlerse, Kıbrıslıdırlar”

Ebru OSMAN

Karma evliliklerden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti tarafınca vatandaşlık verilmemesiyle ilgili hukuk mücadelesinin devam ettiği şu günlerde YENİDÜZEN, Kıbrıslı Rumlara mikrofon uzattı, “Sizce karma evliliklerden doğan çocuklara anayasaya aykırı şekillerde yurttaşlık verilmemesi doğru bir politika mı?” sorusunu sordu.

YENİDÜZEN’e konuşan 6 Kıbrıslı Rum’un 5’i karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık alabilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıslı Rum vatandaşlardan alınan ortak cevap; “kendisi burada doğmuş ve büyümüşse Kıbrıslıdır, bu yüzden Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma hakkına sahiptirler” oldu.

Bazı vatandaşlar bu sorunun yalnızca Kıbrıslı Türklerde olmadığını ve bir Kıbrıslı Rumların da farklı uyruklu biriyle evlenmesinde de benzer sorunlar yaşandığı dile getirdi.

Bir vatandaş, “Eğer benim hakkım varsa, onların da aynı hakka sahip olması gerektiğine inanıyorum” diyerek böyle bir ayrımcılığın neden yapıldığına anlam veremediğini ifade etti. Başka bir vatandaş ise, bu kişilerin ‘KKTC’ kimlik ve pasaportu olması durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuru haklarının olduğunu ancak bu yaşanılan sorunun siyaset ve askeriye ile bağlantılı olduğuna değinerek, “vatandaşlık verilmesi durumunda Türkiye ordusunu Kıbrıs’tan çekmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Diğer yandan, bir vatandaş bu konudaki fikrinin kararsız olduğunu ifade ederek, normal şartlar altında kişilerin doğduğu ülkede vatandaşlık alma haklarına sahip olduğunu söyledi. Ancak, Kıbrıs’ta yaşanılan durumun özel bir durum olduğuna vurgu yaparak ‘istila’ ve ‘işgal’ sorunu yaşanıldığı için prosedürlerin çok daha karışık olduğunu belirtti. Bu durumun özellikle Kıbrıslı Rumlar için oldukça hassas bir konu olduğunun altını çizen vatandaş, bu hakkın kimlere tanınması gerektiği konusunda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs’ın kuzeyinde doğan kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alması konusunda, kişilerin kendilerini nasıl tanımladıklarının ‘çok ince bir çizgi’ olduğunu belirten vatandaş, “Eğer ki kişi kendisini Kıbrıslı Türk toplumuna ait hissediyor ve bu topluma saygı duyuyorsa, kesinlikle vatandaşlık alabilmeli. Fakat kişi Türklüğü empoze etmeye çalışıyor ve Türkiye’nin siyasi kararlarını destekliyorsa, Kıbrıs vatandaşlığı almalarına karşıyım," ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş ise, karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık hakkı verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu hak yalnızca Kıbrıslı Türk kökenliler için geçerlidir dedi. Karma çocukların halihazırda Türkiye pasaportu olduğuna değinen vatandaş, bu kişilerin Avrupa vatandaşı zaten olmadıklarını ve Türk vatandaşı olduklarını belirterek, “Eğer bu kişiler Türkiye pasaportunu reddederlerse, o zaman Kıbrıs vatandaşlığı alma haklarına sahip olduklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Kıbrıslı Rum vatandaşlar ne dedi?

Hampig Torossian: “Ailesinin bir tarafı Kıbrıslı Türk olanlar, Kıbrıs vatandaşlığı hakkına sahip olmalı”

“Kıbrıs’ta doğup büyüyen vatandaşlara Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu verilmeli diye düşünüyorum. Güneyde de böyle vakalar oluyor, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde doğanlara Kıbrıs vatandaşlığı veriliyor, 18 yaşına kadar istiyorsa alabilir. Tabii bu durum daha karışık bir mesele, ancak ailesinin bir tarafı Kıbrıslı Türk olması durumunda bence Kıbrıs vatandaşlığı hakkına sahip olmalıdır.

Andros Yannis: “Onlar Avrupalı vatandaş değiller, Türk vatandaşıdırlar”

“Bence onlara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemeli, çünkü pasaportumuz yalnızca Kıbrıslı Türk kökenliler için geçerlidir. Sorun şu ki, Türkiye başka bir ülkedir. Sadece Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu kişilerin büyük ihtimalle zaten Türkiye pasaportu da vardır, yani hem Türkiye hem ‘Kıbrıslı Türk’ pasaportuna sahip olacaklar ve ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı da almak istiyorlar. Neden bizim pasaportumuzu almak istiyorlar peki? Onlar Avrupalı vatandaş değiller, Türk vatandaşıdırlar. Eğer Türkiye pasaportunu reddederlerse, o zaman Kıbrıs vatandaşlığı alma haklarına sahip olduklarını düşünüyorum.”

Costas Parskeva: “Kendilerini Kıbrıslı Türk mü yoksa Türkiyeli mi gördüklerine bağlı, bu çok ince bir çizgi”

“Ben bu konuda yüzde elli yüzde elliyim. Şahsen Kıbrıslı Türk toplumunu seviyor ve saygı duyuyorum. Ancak Anadolu'dan gelen ve ülkeyi işgal eden Türkler konusunda oldukça muhafazakarım. Bu yüzden onların vatandaşlık hakkı olup olmadığı konusunda emin değilim.

Uluslararası prosedürlere göre nerede doğarsanız oranın vatandaşlığını alma hakkına sahipsiniz. Ama Kıbrıs’ta özel bir durum, bu bir istila ve işgal sorunu, bu yüzden her şey biraz karmaşık. Ancak Kıbrıs sorununun belirli bir çözümü çerçevesinde, bence vatandaşlık verilmelidir. Yine de Kıbrıslı Rum toplumu için bu çok hassas bir konu. Eğer mesele Kıbrıs’ın kuzeyinde doğmuş olmaksa, kendilerini Kıbrıslı Türk mü yoksa Türkiyeli mi gördüklerine bağlı; bu konu çok hassas ve ince bir çizgidir.

Bence bu, kendilerini nasıl hissettikleri ve nasıl davrandıklarıyla da bağlantılıdır. Eğer ki kişi kendisini Kıbrıslı Türk toplumuna ait hissediyor ve bu topluma saygı duyuyorsa, kesinlikle vatandaşlık alabilmeliler. Ama eğer ki Türklüğü empoze etmeye çalışıyor ve Türkiye’nin siyasi kararlarını destekliyorsa, hayır, Kıbrıs vatandaşlığı almalarına karşıyım.

Bir Kıbrıslı olarak, biz üç ülke tarafından mahvedildik. İngiltere’nin ‘lütuflarıyla’ başlayan bu süreçte, bu üç ülke Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıslı Rumları, Maronitleri ve Ermenileri kendi hallerine bıraksa, biz sorunumuzu yarın çözeriz.”

Maria Panayoti: “Eğer Kıbrıs’ta doğup büyümüşlerse, Kıbrıslıdırlar”

“Ne Kıbrıslı Türklerle ne de Türk halkıyla bir sorunum yok. Bence bu gibi vakalara vatandaşlık verilmelidir, neden verilmesin ki? Eğer Kıbrıs’ın kuzeyinde doğup büyümüşlerse onlar Kıbrıslıdır ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma haklarına sahip olduklarına inanıyorum.”

Thrifonas Paraskeva: “Bir Kıbrıslı Türk ile bir Türk vatandaşı evlendiğinde çocukları, vatandaşlık hakkına sahip olmalı”

“Güney tarafında da aynı sorun var, bir Kıbrıslı Rum başka bir milletten biriyle evlendiğinde aynı sorun yaşanıyor. Benim için sorun yok, Kıbrıslı Türkler Kıbrıs’ın bir parçasıdır ve eğer bu adada doğup büyümüşlerse onlar da Kıbrıslıdır. Eğer bir Kıbrıslı Türk, bir Türk vatandaşıyla evlenmişse, elbette bu bir ‘açık kapı’ olabilir ama eğer Kıbrıs'ta yaşıyorlarsa Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını talep edebiliyor olmaları lazım. Kıbrıslı Türkler Kıbrıs’ın bir parçasıdır. Eğer ‘KKTC’ kimliği ve pasaportu varsa, elbette Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma hakkı da olmalıdır. Fakat sorun siyaset ve askeriyedir. Bence Türkiye, ordusunu Kıbrıs’ın kuzeyinden çekmeli. Bir Kıbrıslı Türk ile bir Türk vatandaşı evlendiğinde, çocuk vatandaşlık hakkına sahip olmalı, ancak böyle bir durumda Türkiye ordusunu Kıbrıs’tan çekmesi gerekiyor.”

Melissa Christodoulou: “Eğer benim hakkım varsa, onların da aynı hakka sahip olması gerekiyor”

“Bence onlara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmelidir. Çünkü benim vatandaşlığa sahip olup onların aynı hakka sahip olmamasını anlayamıyorum. Eğer kişi Kıbrıslı Türk’se, ona vatandaşlık verilmelidir. Eğer benim hakkım varsa, onların da aynı hakka sahip olması gerektiğine inanıyorum.”