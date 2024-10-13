Duygularımız Mı? Mantığımız Mı?

Psikoterapistlerin en çok karşılaştığı sorulardan biri de “duygularımla mı, mantığımla mı?” hareket etmeliyim sorusudur.

Elbette ki her ikisiyle de. İnsanoğlu düşünebildiği kanıtlanmış tek canlıdır fakat duyguları da düşüncelerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Duygularını hiçe sayarak sadece mantığıyla hareket eden bir birey de duygularını mantık süzgecinden geçirmeden yaşayan bir birey de, hayatını tam anlamıyla yaşayamaz.

Günlük hayatımızda bu ikilemi dengeye oturtmak oldukça büyük önem taşımaktadır.

Örneğin çok sevdiğimiz bir insanı düşünelim ve bu insanın sürekli olarak psikolojimizi, yaşantımızı, mutluluğumuzu olumsuz yönde etkileyecek davranışları olduğunu eğer biz bu insanı bir kez değil de defalarca affedersek yani tamamen sevgimizden dolayı duygusal davranıp olayları akıl süzgecimizden geçirmezsek kendi yaşantımıza zarar vermiş oluruz.

Diğer örnekte ise sadece mantığımızla davrandığımızı düşünelim. İlgi duymadığımız bir insanı sadece bizim istediğimiz doğrultuda davrandığı için kabullenirsek duygusal bağımızın olmadığı bu insanı en küçük hatasında, karşı tarafla empati kurmak istemeden hayatımızdan çıkarırız çünkü hayatımızda var olma sebebi içerisinde sevgi yer almaz ve aslına baktığımızda karşımızdaki kişi en ideal insan olsa dahi sevginin olmadığı bir ortamda kendimizi mutsuz hissederiz.

Bu yüzdendir ki hayatımızdaki insanlarla duygusal ve mantık dengesini kullanmak önemlidir.

Bunu yaparken öncelikle öz değerlendirme yapmak önemlidir. “Ben karşımdaki insanlara nasıl davranıyorum benim eksi ve artılarım neler, karşımdaki insanlarla sorun yaşadığım zaman bunları çözmek için hangi yöntemlere başvurabilirim, kendimde değiştirmek gereken nelerdir?”

Öz değerlendirmemizi yaptıktan sonra hayatımızdaki insanların hayatımızdaki “artı” ve “eksilerini” bize kattığı manevi değeri hem duygu hem mantığımızı kullanarak değerlendirdikten sonra karar vermemiz gereken konu hangi insanlarla ilişkimizi devam ettireceğimiz, hangi insanlara mesafe koyacağımıza kadar vermektir.

Kimi insan yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı bunu manipüle ederek istemediğimiz davranışları yapma konusunda bize psikolojik olarak baskı yaparlar.

Ancak unutmamalıyız ki karşımızdakine destek olmak ile karşımızdaki insanın sorunlarını bahane ederek bize zarar vermesi birbirinden uç kavramlardır.

O yüzden ilk anlamda korumamız gereken kendi fizyolojik ve psikolojik sağlığımız olmalıdır.

Bu durum da duygu ve mantığımız arasındaki dengeyi kurmada en büyük adımdır.

İnsanın hayatında en önemli olan kavram denge kavramıdır. Duygularımız mı, mantığımız mı sorusunun en önemli cevabı ise her ikisi arasında kurduğumuz denge sonucu aldığımız kararlar olacaktır.