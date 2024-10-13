Barış Manço Kıbrıs’ta-1971-1

Kıbrıslı Türklerin müzik kültürünün gelişmesinde Türkiye’den gelen müzisyenlerin burada verdikleri konserlerin büyük etkisi vardır. ‘40’lı yıllardan itibaren takip edebildiğimiz kadarıyla, önceleri geleneksel Türk Müziği ve Halk Müziği alanlarında müzik icra eden müzisyenler, solistler adamızı mesken tutmuştu.

Bunun yanında tiyatro gruplarının da adamızda sergiledikleri oyunlar, kuşkusuz tiyatro sanatımızı da etkilemiştir. ‘60’lı yılların sonu ‘70’li yılların başında ise artık Türkiye’nin pop sanatçıları da akın akın adamıza gelmekte, onları plâklarından ve dönemin tek kanalı TRT’den izleyerek ruhlarına kattıkları şarkılarını canlı olarak izleme fırsatı yakalamıştı toplumumuz. Bunlardan biri de kuşkusuz Barış Manço idi.

Barış Manço’nun, Ekim 1971’de Kıbrıs’ta verdiği konserler dizisinin izini sürüyoruz bu kez. 1 Ekim 1971 tarihli Bozkurt gazetesinde ise, vereceği konserlerle ilgili ilk gazete ilânına rastlıyoyurz.

“Bozkurt Gazetesi, 01 Ekim 1971, syf:2

(reklâm)

KONSER

Türkiye’nin En Gözde Sanatkârı

BARIŞ MANÇO On Kişilik Grubu İle

17 Ekim Pazar Baf Cengiz Topel Sinemasında, Gündüz 2.30, Gece saat 9.00’da

18 Ekim Pazartesi Lârnaka Yalçın Sinemasında, Gece 9.00’da

19 Ekim Salı Mağusa Lozan Palas Sinemasında, Gündüz 2.30 Gece saat 9.00’da

20 Ekim Çarşamba Lefkoşa’da Zafer Sinemasında, Gündüz 2.30 Gece saat 9.00’da

21 Ekim Perşembe Lefkoşa Zafer Sinemasında, Gece saat 9.00’da

22 Ekim Cuma Limasol Taksim Sinemasında, Gündüz 2.30, Gece 9.00’da

Biletler Sinema Gişelerinden Temin Edilebilir”

1 Ekim 1971 tarihli Bozkurt gazetesinde yer alan konser haberinden sonra 6 Ekim tarihli aynı gazetede bu kez, Barış Banço’nun vereceği konser için bir “deve” arayışının olduğunu görüyoruz. Belki yeni nesil Barış Manço’yla ilgili devenin ilk anda ne anlama geldiğini bilmeyebilir ama 1971 yılında çıkan “İşte Hendek İşte Deve” şarkısı büyük bir dinleyici kitlesini peşinden sürüklüyordu. Buna Kıbrıs’taki dinleyiciler de dahildi. Plâkları adada satıştaydı. Bu durumu da şöyle bir gazete ilânıyla örnekleyebiliriz sanırım...

“Bozkurt Gazetesi, 02 Ağustos 1971, syf:3

(ilân)

LİMASOL HÜRRİYET Ticaretevinden Kıbrıs Türk Halkına

Türkiye’de altın plâk kazanan sanatkârların okudukları en son plâkları Limasol Hürriyet Ticaretevi sizlere sunmakla şeref duyar. Yeni gelen listemizi lütfen okuyunuz.

CEM KARACA: Kara Yılan, Muhtar, Dadaloğlu, Acı Doktor, Demedim mi, Tatlı Dillim, Oy Gülüm, Bu Son Olsun, Baba

NEŞE KARABÖCEK: Mini Long Plây (6 şarkılı), Bile Bile

ŞÜKRAN AY: Mini Long Plây (6 şarkılı)

BEHİYE AKSOY: Mini Long Plây (6 şarkılı), Ömrümce Hep Adım Adım, Adını Anmıyacağım.

GÖNÜL YAZAR: Mini Long Plây (6 şarkılı)

HANDAN KARA: Mini Long Plây (6 şarkılı)

ERKİN KORAY: Senden Ayrı

BARIŞ MANÇO: İşte Hendek İşte Deve

YILDIRIM GÜRSES: Yarım Kalan Saadet

EROL PEKCAN: Evlerinin Önü Zeytin Ağacı

Hürriyet Ticaretevi, Salih Zarif Cim, Tel: 2354, Limasol”

Bu ilândan da anlaşılacağı gibi çeşitli sanatçıların çeşitli müzik türündeki plâklarının Kıbrıs’ta satışında önemli bir gelişme yer almaktaydı. Şimdi tekrar Barış Manço’nun ilk kez Kıbrıs’ta vereceği konser haberlerine dönelim.

Evet başta da belirttiğim gibi bu konser için “deve” önemliydi. Konserin organizatörü ve dönemin en önemli magazin-konser alanında isim yapmış olan Türker Vehbi bey, kolları sıvamış ve “deve” bulmanın peşine düşmüştü. Kendisiyle yapılan konuyla ilgili Şubat 2013’te YouTube’da yer alan röportaja bir sonraki bölümümüzde yer vereceğiz. Ve DEVE bulundu...

“Bozkurt Gazetesi, 06 Ekim 1971, syf:1

(foto altı)

DEVE BULUNDU, KALDI HENDEK!..

16 Ekim Cumartesi günü Lefkoşa’ya gelmesi beklenen Türkiye’nin en popüler folk ses sanatçısı Barış Manço’yu şanına lâyık şekilde karşılayabilmek için organizatörlerin çalışmaları hızla devam etmektedir. Cumartesi gün öğleye doğru hava yolu ile Lefkoşa’ya gelecek olan Barış Manço Lefkoşa’nın Türk kesimine girişinde, Ledra Palace Barikatında davul zurna ile karşılanacak; kendisi ve arkadaşları özel surette temin edilen develere bindirilerek SARAY OTEL’e kadar getirileceklerdir. “İşte Hendek, İşte Deve” şarkısının altın plâk almış ünlü sanatçısını ve arkadaşlarını taşıyacak olan develer, yapılan uzun aramalardan sonra Lârnaka Kazasına bağlı Singrasi köyünde bulunmuşlardır. Yapılan araştırmanın ortaya koyduğu ilginç gerçeğe göre, bugün Kıbrıs’ta topu topu 8 deve yaşamaktadır. Bu 8 devenin üçü ise Barış Manço’yu karşılamak üzere 15 Ekim Cuma günü öğleyin yola çıkacaklar ve en geç Cumartesi öğleye Lefkoşa’da olacaklardır.

Resimlerden üstteki organizatör Türker Vehbi’yi bulduğu develerden birisinin taşıma gücünü denerken, yandaki ise Barış Manço’yu tesbit etmektedir.

Türker Vehbi, şimdi de Lefkoşa’da üzerine Barış Manço’nun binili olacağı deveyi atlatacak bir hendek aramaktadır.”

Barış Manço’nun geliş tarihi her geçen gün yaklaşmakta, Kıbrıs Türk basını da olayı sıcak tutmaya çalışmaktaydı. 16 Ekim 1971 tarihli Halkın Sesi gazetesi, Barış Manço’nun geleceği gün yapılacak olan karşılama organizasyonu hakında bir kez daha okurlarına bilgi vermekteydi. 19 Ekim’deki nüshasında Bozkurt Gazetesi ise, Barış Manço’nun gelişiyle ilgili haberini yayınlamaktaydı...

“Halkın Sesi, 16 Ekim 1971, syf:3

(foto altı)

“İşte Hendek İşte Deve”

Türkiye’nin en popüler sanatkârlarından BARIŞ MANÇO Pazartesi Türk Hava Yolları uçağı ile Lefkoşa’ya gelecektir.

Bu arada organizatör Türker Vehbi’nin Barış Manço’yu karşılamak üzere bulduğu develer dün akşam Singrasi’den yola çıkarılmıştır.

Lidra Palas barikatında hayranları tarafından karşılanacak olan Barış Manço, burada deveye bindirilecek ve Saray Otel’e kadar deve üzerinde gelecektir. Resimde Singrasi’den Lefkoşa’ya doğru yola çıkan develerden biri görülmektedir.”

“Bozkurt Gazetesi, 19 Ekim 1971, syf:1

(foto altı)

Türkiye’nin ünlü folk şarkıcısı Barış Manço dün akşam orkestrası ile birlikte konserler vermek üzere hava yoluyla Kıbrıs’a gelmiş ve Lefkoşa’da görülmemiş bir tezahüratla karşılanmıştır. Hava Alanından Ledra Palas Barikatına kadar araba ile gelen Barış Manço, burada kendisini bekleyen binlerce müziksever tarafından büyük bir tezahüratla karşılanmıştır. “İşte Hendek, İşte Deve” şarkısının ünlü bestekârı burada törenle deveye bindirilmiş ve Saray Otel’e kadar deve üzerinde getirilmiştir. Deve üzerindeki Barış Manço’nun geçtiği yolları dolduran binlerce insan kendisine tezahürat yapmış ve “Barış-Barış” diye hep bir ağızadan tempo tutmuştur. Oteline davul zurna eşliğinde getirilen Barış Manço ilk konserini bu akşam Mağusa’da verecektir. Manço, Lefkoşa’daki konserlerini Çarşamba ve Perşembe geceleri verecektir. Resim Barış Manço’yu deve üstünde Girne Caddesinden geçerken yansıtmaktadır.”