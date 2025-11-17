Recep DAL

Mağusa’da 2021 yılının Mart ayında, “müdahaleyle” anılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından “Love Erdoğan” yazılı pankarta zarar verildiği iddiasıyla haklarında ceza davası açılan dört aktivistin yargı sürecinde ilk duruşma bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Soruşturma ve kovuşturma süreci, AKP Mağusa Gençlik Kolları’nın resmi şikayeti üzerine başlatıldı.

Davanın zanlıları; dönemin Sol Hareket üyeleri Abdullah Korkmazhan, Fikri Marasalı, Buse Güzelay ve Erkan Çavuş olurken, tüm isimler işlemler kapsamında mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, savcılık ile savunma avukatının konuyu değerlendirebilmesi adına dosyanın yeniden görüşülmesine karar verdi ve davanın 22 Aralık 2025 tarihine ertelenmesine hükmetti.

Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Dr. Abdullah Korkmazhan:

"Düşünme özgürlüğümüzden geri adım atmayacağız"

Duruşma sonrası YENİDÜZEN’e açıklama yapan Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Dr. Abdullah Korkmazhan, “Duruşma 22 Aralık’ta görülmeye devam edilecek. Savcı, davayı avukatımızla istişare edip görüşecek. Ortada bizim işlediğimiz herhangi bir suç yok. Ceza almamızı gerektirecek bir durum da yok. Çünkü biz bahse konu panoya zarar vermedik.” dedi.

Korkmazhan, “Gerçekleşen eylemi tepkisel açıdan yanlış bulmuyoruz fakat biz yapmadık. Yapmadığımız bir şey için yargılanmayı doğru bulmuyoruz. Neredeyse 5 yıldır mahkemelere getiriliyoruz. Aslında ceza uygulamasına tabii tutuluyoruz. Karşı tarafın ortaya koyduğu hiçbir iddianın geçerliliği yok.” ifadelerini kullandı.

Davanın düşünce özgürlüğüne yönelik olduğunu belirten Korkmazhan, “Biz siyasi bir örgütüz. Bizi gizli ittifakla suçlayamazlar. Siyasi bir örgütün kendi arasında değerlendirme yapması ve plan oluşturması suç değildir. Bize ‘eylemi yapmasanız da tasarladınız’ suçlaması yöneltiliyor. Bu suçlama çok tehlikelidir ve düşünce özgürlüğüne yönelik saldırı niteliği taşıyor.” diye konuştu.

Korkmazhan, bu mantıkla bakılması durumunda sendikaların grev kararlarının da suç unsuru olabileceğine dikkat çekerek, "Götürülmek istendiğimiz nokta otoriter bir noktadır. Bu dava bunun bir belirtisidir. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar fakat yılmadık. Görüşlerimizden, düşünme özgürlüğümüzden ve siyasi duruşumuzdan geri adım atmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.