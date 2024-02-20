Dünya’da hayat devam ediyor, Gazze’de etmiyor!

Sultan Kösen…

10 Aralık 1982’de Türkiye’nin Mardin ilinde Dünya’ya geldi…

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı.

Boyu 2 metre 51 santimetre.

Aynı zamanda 27,5 cm ile yeryüzünün “en büyük ellerine” ve 36,5 cm ile “en büyük ayaklarına” da (60 numara) sahip.

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Jyoti Kishanji Amge…

16 Aralık 1993’de Hindistan’da doğdu…

Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın yaşayan en kısa boylu kadını olmasıyla tanınan Hintli bir oyuncudur.

Jyoti Amge, 18 yaşına girdikten sonra primordial cücelik adı verilen genetik bir bozukluktan kaynaklanan 63 santimetrelik boyuyla resmi olarak dünyanın en kısa boylu kadını ilan edilmiştir.

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15 yıldır 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanını koruyan Sultan Kösen, Hindistanlı Jyoti Amge ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde bir araya geldi… Birlikte bazı çekimler yapacaklar…

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Hayat devam ediyor…

En uzun boylu ile en kısa boylu reklamlarda buluşuyor, para kazanıyor…

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Bu arada ABD'nin Nebraska eyaletindeki hayvanat bahçesinde yaşayan 36 yaşındaki bir timsahın midesinde 70 adet madeni para bulundu. Timsah bunun üzerine ameliyata alındı.

Mavi göz ve beyaz deriye sahip nadir görülen lösistik timsah türündeki hayvanın ameliyatı başarılı geçti ve iyileşti.

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Amerika’da veterinerler, timsahçığın karnından 70 adet madeni parayı başarıyla çıkardı; bravo…

Ama Gazze'de doktorlar yaralıları anestezisiz ameliyat ettiklerini, kronik rahatsızlıkları olan hastaları geri çevirmek zorunda kaldıklarını ve sınırlı tıbbi malzemeyle çürüyen yaraları tedavi ettiklerini anlatıyor.

BBC'ye konuşan bir doktor, "Ağrı kesici eksikliği nedeniyle bazen hastaların saatlerce çığlık atmasına göz yummak zorunda kalıyoruz" diyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de sağlık hizmetlerindeki son durumu "kelimelerin ötesinde" diye niteliyor.

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İsrail’de yaşayan onlarca Arap, Gazze’ye düzenlenen saldırılarla ilgili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar yüzünden gözaltına alındı.

Tanınan bir şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü olan Dalal Abu Amneh, İsrail’in Nasıra şehrinde gözaltına alınmış ve Çarşamba günü kefaletle serbest bırakılmadan önce iki gün nezarethanede tutulmuştu.

Dalal Abu Amneh, Pazartesi gününe kadar ev hapsinde kalacak.

Avukatı Abeer Baker, Dalal Abu Amneh’in, “kargaşaya yol açan davranışta bulunmak” ve takipçileri arasında şiddetin baş göstermesine sebebiyet vermesi ihtimaliye suçlandığını aktardı.

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Türkiye’de sosyal medya hesabından şeriat karşıtı bir paylaşım yaptıktan sonra hakkında soruşturma başlatılan insan hakları avukatı Feyza Altun Pazartesi günü gözaltına alındı. Altun, ertesi gün yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakolda imza atma şartıyla serbest bırakıldı…

Kararı avukatı Emrah Karatay, "Hukuk kazandı" ifadesiyle paylaştı.

"Aslında Taliban aklına ya da benzeri bir siyasal rejime yönelttiğim sözlerimi sanki dini değerlere söylemişim gibi çarpıtıldı" diyen Altun, "Kendim avukat olarak tazminat davamı da açacağım. Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez" sözlerini sarf etti.

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İsrail Ordusu, son 24 saat içinde Han Yunus'taki çatışmalarda düzinelerce Hamas elemanını öldürdüğünü açıkladı…

İsrail Savunma Kuvvetleri, operasyonların Hamas'ın silah deposuna düzenlenen ve ikincil patlamalara yol açan bir hava saldırısını da içerdiğini söyledi.

İsrail haftalardır askeri operasyonlarını 7 Ekim saldırılarını planlayan Hamas lideri Yahya Sinwar'ın memleketi Han Yunus'ta yoğunlaştırdı.

“İsrail'in Hamas'ı yok etme misyonunu” sürdürüyor…

İsrail Ordusu askerleri; bir yandan Gazze’nin yerle bir olan görüntüsü önünde poz verip selfiler çekerken; Mart’ın 9’una kadar, Gazze’den yaklaşık1,5 milyon insanın kaçtığı Refah'a saldırmaya hazırlanıyor.

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Gazze ve Refah’ta ise Filistinli bebeler, anneler, yaşlılar, hastalar, yemek bulmak için saatlerce kuyruklarda bekliyor…

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Haaa İngiltere’de 31 Ocak'ta birlikte olduğu bir kadına ve onun iki çocuğuna kimyasal madde fırlatan Afganistanlı Abdulz Ezedi’nin cesedi Thames nehrinde bulundu.

35 yaşındaki adam, toplamda sekiz kişinin etkilendiği saldırı sonrası Londra'yı boydan boya geçti ve en son Chelsea Köprüsü yakınlarında görüldü…

Polis, Ezedi'nin saldırıdan yaklaşık dört saat sonra Thames Nehri'ne atladığını düşündüklerini açıkladı.

Polis Komutanı Jon Savell dün şunları söyledi:

"Saldırı sırasında giydiği kendine özgü kıyafetlere ve vücudunda bulunan eşyalara dayanarak, Ezedi'nin cesedini bulduğumuza kuvvetle inanıyoruz. Ailesiyle temasa geçerek cenaze törenini gerçekleştirdik.”

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İngiltere’de Bakanlar Kurulu, öğrencilerin okula cep telefonu götürmelerini yasakladı…

İngiliz Eğitim Bakanı Gillian Keegan dün, İngiliz okullarında önerilen telefon yasağının nasıl uygulanacağı konusunda öğretmenler için yeni bir kılavuz yayınladı. Okul müdürleri, kanunen zorunlu olmayan kurallara uyup uymadıklarına ve bunların ne kadar katı bir şekilde uygulanacağına kendileri karar verecekler… Bakanlar Kurulu kararı “zorlayıcı” değil, “tavsiye edici”…

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Hatay’da CHP’nin yerel seçimlerdeki adayı tartışmalı toplantılar sonrasında belirlendi; yeniden Lütfü Savaş…

Türkiye’de siyaset de kıran kırana devamlarda…

Bu arada Türkiye, UBP içinde anket yaptırdı; “Partililer Ünal beyin başbakanlığından, Ersin beyin Cumhurbaşkanlığından memnunmuş!”

İsrail askerleri; yerle bir ettikleri Gazze manzaralı selfiler çekiyor…

Filistinli çocuklar yemek bulmak için kuyruklarda bekliyor…

Dünya’nın en uzun adamı da en kısa kadını ile film çekiyor…