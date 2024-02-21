Dr. Kostas Hacıgagu’yu anmak...

*** Kıbrıslılar’ın kalbini kazanmış önemli bir kişilik ve Mağusalılar’ın bir vefa örneği...

Ulus IRKAD

Geçtiğimiz Cumartesi günü yani 17 Şubat 2024 tarihinde MASDER’de, Mağusalılar’ın büyük saygı gösterdiği rahmetlik Dr. Kostas Hacıgagu’yu bir anma etkinliği yapıldı ve iki kızı ve oğlu bu etkinliğe katılarak MASDER üyelerini ve katılımcıları bilgilendirdiler...

Sayın Rıfat Yalınç Bey’in MASDER’deki tanıtımından önce, Hacıgagu hakkında Baf’tan bilgi sahibiydim. 1994 yılından sonra da, Pile’de hanımı ve çocuklarıyla çok sıkı temaslarım olduğunu belirtmeliyim. Bir ortopedist olan Hacıgagu’nun, 1974 öncesi ta Baf’tan ismini duymuş ve tüm Mağusalıların onu çok sevdiğini işitmiştim. 1975 yılında, Mağusa-Maraş’a yerleştikten sonra, Mağusalı yakın akrabaların ve dostlarımızın, onu sık sık andıklarına şahit oldum. O iyi bir doktor olmasına rağmen, limanda Kıbrıslıtürkler iş ararken, Kıbrıslırum yetkililerle konuşup limana onları memur veya işçi olarak yerleştiren veya onlar hakkında referans veren ve de çok sevilen bir kişilikti.

PEK ÇOK KIBRISLITÜRK’ÜN HAYATINI KURTARMIŞTI...

Genelde muayenelerinden sonra Kıbrıslı Türklerden para almadığını da ekliyorlardı tanıdıklar. Nitekim, 1974 olayları sırasında Maraş’ta yaralılara bakarken, Kıbrıslıtürkleri de ihmal etmemiş ve BM askerlerinin yanına götürdüğü Kıbrıslıtürklere de bakmıştı. Evet, Hacıgagu, 1974 öncesi de, ta 1963 yılında bile, Kıbrıslırum yetkililere yanlış olduklarını, katliam ve ayrımcılıkların olmamasını tembih etmekteydi. Gerek 1963-64, gerekse 1974 yılında, birçok Kıbrıslıtürk’ün hayatını kurtarmıştı. Bu arada 1994 sonrası, her iki toplumu yaklaştırma amacıyla, toplumlararası yakınlaşma komitesi üyesi olarak, arkadaşım Nikos Anastasiu ile birlikte, Hacıgagu’nun Alman eşi Bayan Ursula’yı Pile’ye davet etmiş ve oradaki dinleyicilere kocası hakkında konuşmasını sağlamıştım. Gene 2003 yılında yaptığımız bir organizayonla, Mağusalı göçmen Kıbrıslırum vatandaşları, Mağusa Kale İçi’ne getirerek, hemşehrileri ile buluşturmuştum. Bayan Ursula ve kızlarıyla oğlunu da Ahmet Aysergili amcanın evine götürmüş, eski dostları olan Ahmet amcayla onları buluşturmuştum. Bayan Ursula şu anda 91 yaşında ve artık yatalak bir durumda. Kızlarının bana anlattığına göre hiçbirşey de hatırlamıyor. Ahmet amca ise artık hayatta yok…

KIZLARI, OĞLU VE ESKİ MAĞUSALILARIN ANILARIYLA BİRLİKTEYİZ

Sayın Rıfat Yalınç, her zamanki gibi geçtiğimiz Cumartesi günü de, Dr. Hacıgagu’nun tanıtımını yaptı ve Hacıgagu ailesini, katılımı da çok olan toplantıda bizlere tanıttı.

Evlatlarından Hristofidis’in rahatsız olduğu için toplantıya katılamadığını söyleyen Sayın Yalınç, bir Ortopedist olan oğlu Periklis’i, bir turist rehberi olan Evi’yi (Eftihiya), ortopedist ve anestezist olan Kler (Claire) adlı kızını bizlere tanıttı.

Sayın Yalınç, Hacıgagu’nun 7 Aralık 1924 tarihinde doğduğunu, çok başarılı olduğu için, İngiliz Okulu’nu 16 yaşında bitirdiğini, İngiltere’de Tıp okumak için Beyrutta Fen Bilimleri okuduğunu, 18 yaşında, İngiltere’de Tıp okuduğunu ve mezuniyetten sonra, Genel Hastahane’de çalıştığını, Manchester’de Ortopedi Cerrahisi alanında uzmanlaştığını belirtti. Aynı hastahanede Hanımı Ursula ile tanıştı. 1957 yılında ilk çocukları, 1958 yılında ikinci çocukları, 1959 yılında da üçüncü çocukları dünyaya geldi. 1961 yılında dördüncü çocukları dünyaya geldi. Mağusa-Maraş’ta Hipokrat Caddesi’nde görev yaptı. 1974 sonrasında Larnaka’ya yerleşti ve orada görev yaptı. İlk kalp krizini 42 yaşında geçirdi. Birçok kez tedavi gördü. 11 Temmuz 1982 tarihinde bir hastasını tedavi ederken vefat etti. Genelde çocukları Mağusa’dan sonra Larnaka’da eğitim ve öğrenimlerine devam ettiler ve sonra da dış ülkelerde okuyup oralarda da çalıştılar sonra tekrar Kıbrıs’a ve Larnaka’ya döndüler. Hacıgagu’nun şu anda on torunu var. 1961 yılında Kıbrıs’ta çalışmaya başlayan Dr. Hacıgagu, Kıbrıslıtürk doktorlarla da yakın temas içindeydi.

HACIGAGU’NUN HAYATINI KIZI KLER ANLATTI

Babalarını bizlere projeksiyon ve slide’larla ortopedist anestezist olan kızı Kler (Claire) anlattı. Babalarının hayatını, Mağusa’dan İngiltere ve sonra da gene Kıbrıs’taki önemli rolünü, kısa ve özcesine bizlerin bilgisine taşıdı. Bu arada gene Pile Köyü’nden 1974 yılında Kemal Osman ve kardeşi Behlül Osman’ın ona gönderdikleri bir mektubu da yayımladı. Bu kişiyi bulmak istediklerini söyledi. Kızının anlattığına göre, 1974 olaylarında ateş-kesten sonra birçok Kıbrıslıtürk’ün izinli olarak Larnaka’daki kliniğine gittiklerini de söyledi.

MAĞUSALILARIN DR. HACIGAGU HAKKINDAKİ ANILARI

Konuşmadan sonra söz alan gazeteci arkadaşımız Mustafa Gürsel, özel olarak Lefkoşa’dan geldiğini ve 1960’lı yıllardan itibaren Dr. Hacıgagu’yu tanıdığını, ailesinin ve kendisinin ondan yardım gördüğünü ve onun Kıbrıslı Türklere güven verdiğini, bu yüzden ona şükran duyduğunu, onun gönüllerde yaşayan bir kahraman olduğunu belirtti.

MTG’NİN GÖNÜLLÜ DOKTORUYDU...

Bu arada Dincer Raif Hoca da, Hacıgagu’nun MTG’nin gönüllü doktoru olduğunu, onun da dizine en az 25 defa iğne yaptığını, kalça çıkığı olan bir Kıbrıslıtürk kız çocuğuna, Türkiyeli doktorlardan Dr. Rıdvan Ege ile çare bulduklarını anılarında aktardı. Bu arada gene eski Mağusalılardan Soner Zorlu da bir arkadaşının, Deve Limanı’nda yaralandığını ve Hacıgagu’nun onun da derdine deva bulduğunu söyledi. Gene 1974 yılında Karpaz’da doktorluk yapan Dr. Emirzade Balcıoğlu, 1970’li yıllarda onun yanında çalıştığını ve onunla ilgili anıları MASDER üyelerine aktarırken, Mağusa Kalesi içindeki tek Otel olan Altun Tabya’nın sahibi Erol Hilmi Bey’in kızı, Berna Altunsoy Hanım da 14 Ağustos sonrasında, Türk Askeri tarafından Maraş’ta sağlık personeliyle tutuklanan Dr. Hacıgagu’nun halkın yardımıyla güvenliğinin sağlandığını ve bu olaydan sonra otellerine getirilerek orada annesinin ona ve arkadaşlarına yemek hazırladığıyla ilgili anısını bizlere aktardı.

Bu anılar da paylaşılırken çok duygu dolu saniyeler ortaya çıktı ve tüm konuşmacılar Dr. Hacıgagu’nun bugün hayata gözlerini kapatmasına rağmen Mağusalı’ların gönüllerinde taht kurduğunu belirttiler.

Bu güzel duygu ve vefa dolu gün için Hacıgagu ailesine ve pek tabi ki MASDER camiasına teşekkür ederiz…

(Fotoğraflar Ekrem Bağcılar tarafından çekilmiştir.)

*** MASDER’de Dr. Hacıgagu’yu anma etkinliği yapıldı...

Efsane isim Dr. Hacıgagu anıldı...

MASDER, oldukça etkileyici ve sistematik programlarla, Kıbrıs’ta aydın çevrelere örnek oluyor... Geçtiğimiz Cumartesi günü Dr. Kostas Hacıgagu’yu anma etkinliği de oldukça etkileyiciydi. Dr. Hacıgagu’nun evlatları Evi Hacıgagu, Claire Hacıgagu ve oğlu Periklis Hacıgagu’nun bizzat katılarak babaları hakkında bilgiler paylaştıkları etkinlikte Çağdaş Polili de simultane çeviri yaptı, katılımcılar da onunla ilgili hatıralarını paylaştılar. MASDER Başkanı Serdar Atai, etkinlik ardından sosyal medyada şöyle yazdı:

“Evet, bugün MASDER'de Mağusa'nın güzel insanları toplanıp, yaklaşık 40 kişiyle efsanevi Doktorumuz Kostas Hacıgagu'yu andık. Onun bir aile babası olarak yaşamını fotoğraflarla anlatan küçük kızı Claire'e, büyük kızı Evi'ye, oğlu Perikles'e ve hastalığı nedeniyle katılamayan abileri Sotiris'e bizlere zaman ayırdıkları için tekrardan teşekkür ederiz. Bir teşekkür de fedakâr çevirmenimiz Çağdaş Polili'ye gitsin! Böylelikle, bir efsane ismi daha ailesinin ve sevenlerinin anlatımıyla kayıt altına almış olduk. Daima dediğimiz gibi; MASDER şov insanlarının değil, işbitirici görev insanlarının kardeş ocağıdır. Mağusa halkından bugünkü gibi aldığımız kollektif destekle de; üretmeye ve kalıcı işler yapmaya devam edeceğiz...

Dr. Hacıgagu, savaş öncesinde pek çok Kıbrıslıtürk’e de şifa dağıttı. Öyle ki, adı geçtiğinde neredeyse her ailenin bir bireyine iyiliğinin dokunduğunu anlıyoruz. MASDER, pandemi öncesinde ve sonrasında 4 yılı aşkındır sürdürdüğü Mağusa'nın sözlü tarihini kayıt altına alma çalışmaları kapsamında, Hacıgagu’suz bir Mağusa hikayeleri arşivinin eksik kalacağını düşünerek böyle bir davet yaptı.”

MUSTAFA GÜRSEL’İN YAZDIKLARI...

Emektar gazeteci, barış aktivisti, değerli arkadaşımız Mustafa Gürsel de MASDER’in etkinliğine katıldıktan sonra Bağımsız Gazete’de şöyle yazdı izlenimlerini:

“Kıbrıs'ın yakın tarihlerindeki efsane doktoru Ortopedist Kostas Hacıgagu, Cumartesi günü Mağusa Suriçi Derneği MASDER'de düzenlenen etkinlikte anıldı.

Doktor Hacıgagu'nun sağladığı tedavi, onunla ilgili anıları veya bilgileri olan çok sayıda kişi, ayrıca Hacıgagu'nun üç çocuğu ve CTP Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu'nun katıldığı anma etkinliği, dernek eski başkanı ve Cumartesi Söyleşileri Moderatörü Rifat Yalınç'ın sunuş konuşmasıyla başladı. Daha sonra Hacıgagu'nun küçük kızı Dr. Claire Hacıgagu, babasının hayatıyla ilgili bir sunum yaptı

Çağdaş Polili konuşmaları anında Türkçe'ye döndü ve Rumca'ya dönüştü. Claire Hacıgagu, babasının yaşamı boyunca ve bir çadır dahil olmak üzere her şartta özveriyle çalışarak, hiçbir ayırmadan tüm hastalarını tedavi ettiğini anlattı. Etkinliğine sahip olanlara ve onlarla ilgili hediyeler veren sözlere teşekkür etti. Anma etkinliğinde daha sonra Doktor Hacıgagu'yla ilgili anıları olanlar söz aldı.

Yapılan konuşmalarda, Doktor Hacıgagu'dan övgülerle bahsedildi. Onun çok iyi bir doktorun yanında çoğu hastasından ücretini almayan gönlü zengin birisinin de olduğu vurgulandı.

Mağusa doğumlu Doktor Hacıgagu, başta Mağusalılar olmak üzere Kıbrıslıtürkler arasında da tanınıp sevildi ve saygı gördü. Güven kazandı. Adanın her yanından yalıtımı vardı. Mucize tedaviler yaptı. Çoğu hastadan ücret almadı...

Doktor Hacıgagu, 1982'de hasta tedavisi süresince kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Öldüğünde henüz 57 yaşındaydı. İki kız, iki erkek dört çocuğu oldu: Sotiris, Periklis, Eftihia ve Claire Hacıgagu. Periklis ve Claire Hacıgagu da babaları gibi doktor. Diğer kızı arkeolog, hastalık nedeniyle etkinliğe katılamayan büyük oğlu ise fizik mühendisi. Doktor Kostas Hacıgagu İngiltere Manchester'da ve Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde eğitim gördü. Ortopedi uzmanı oldu.

1955 yılında meslektaşı Alman Ursula Groben'le evlendi. 1961-1974 yılları arasında Mağusa Maraş'ta hizmet verdi. 1974 sonrasında ise Larnaka'da açılan kliniğinde çalıştı. MASDER, dört yılı aşkın süredir Mağusa'nın sözlü kayıt kaydı üzerinden alma çalışmaları yapıyor. Bu birlikte her cumartesi toplantılar, söyleşiler düzenliyor. Bu yönde bir cilt kitabı yayımladı.

İkinci ve üçüncü cilt kitaplar için kaynak taraması yapıldı. Mağusa Suriçi Derneği MASDER Başkanı Serdar Atai, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Doktor Hacıgagu'suz bir Mağusa'nın sakat kaldığını vurguladı. MASDER'in şov insanlarının değil, işbitirici görev insanlarının kardeş ocağı olduğunu belirten Atai, “Mağusa halkından katıldığı gibi satış kollektif destekle üretmeye ve kalıcı işler yapmaya devam ediyor” dedi.”

EVİ’DEN TEŞEKKÜR...

Dr. Hacıgagu’nun kızı Eftihia (Evi) Hacıgagu, sosyal medya paylaşımıyla MASDER yetkililerine ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Evi Hacıgagu şöyle yazdı:

“Bizler, Dr. Kostas Hacıgagu’nun ailesi olarak bugün onun anısını onore eden herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle de MASDER’in davetine ve organizasyonuna çok teşekkürler, onlar kentimiz Mağusa için çok harika şeyler yapıyorlar. Bay Rifat Yalınç ve Serdar Atai’ye de özel olarak teşekkür ediyoruz, ayrıca harika misafirperverlikleri ve incelikleri nedeniyle diğer herkese de çok teşekkürler...”