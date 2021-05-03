Dünya ve Biz

DANİMARKA: Ciddi gerileme var, önemli tedbirler alacağız... Dördüncü sınıfa devam eden Danimarkalı öğrencilerin matematik becerileri 2007’den beri ilk defa geriledi. Bu sonuç, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen/doğa/teknoloji alanındaki akademik başarı seviyelerinin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı. Danimarka geçmiş ilerlemeleriyle kıyaslandığında 14 puan düştü. Danimarka, öğrencilerin matematik ve fen bilimlerine karşı sempati geliştirmeleri için sistemlerinde yeni uygulamaları hayata geçirme uğraşında.

ÇİN HALK CUMHURYETİ: Uzaktaki öğrencilere daha iyi eğitim verilmesi için yeni bir uygulama var… Çin’in ücra dağlık bölgelerindeki ilkokul öğrencileri, son yıllarda uygulanan destekleyici politikalar sayesinde daha iyi bir eğitim alıyor. Eğitim Bakanlığından alınan istatistikler, Çin’in ücretsiz yemek ve okul tesislerinin iyileştirilmesi dâhil eğitime yaptığı toplam yatırımın son üç yılda %8’den fazla arttığını gösteriyor.

BİRLEŞİK KRALLIK: COVID-19 aksaklıkları sebebiyle daha nitelikli bir ölçme-değerlendirme mekanizması kuruldu… Eğitim Bakanlığı salgının ortasında olabildiğince adil not vermeyi amaçlayan değişikliklerle birlikte sınav kâğıtlarının tüm koşullar dikkate alınacak bir şekilde değerlendirileceğini duyurdu. Eğitim Bakanı, İngiltere’deki öğrencilerin dezavantajlı duruma düşmemesi için sınavlardan önce gerekli hususlarda erkenden bilgilendirileceklerini ve ayrıca sınavlara girerken destekleyici materyal alacaklarını söyledi.

ABD: Matematik derslerinde öğrencilerin motivasyonunu düşüren 3 ifadeden kaçınılacak… Matematik başarısını olumsuz etkilediği tespit edilen “bu çok kolay”, “çok zekisin”, “bunu biliyor olmalısın” ifadelerinin sanılanın aksine öğrencilerin matematik sorularını hatılı çözmelerine neden olduğu tespit edildi. Bu nedenle bu üç ifadenin okullarda kullanılmaması gerektiği yönünde çağrılar yayımlandı.

FİNLANDİYA: Zorunlu eğitim yaşı 18’e çıkıyor… Finlandiya’da hayata geçirilmeye tasarlanan eğitim reformuyla birlikte zorunlu okul yaşı 18’e çıkacak. Bir meslek okuluna ve liseye katılım, bazı kişisel eğitim araçları veya çalışma gezileri haricinde, gerçek manada ücretsiz hâle gelecek. Önümüzdeki sonbaharda orta öğretime yeni başlayanlar kitaplara ve bilgisayarlara ücretsiz erişebilecek. Reform tamamlandığında eğitim araç ve materyalleri için 129 milyon Euro harcanmış olacak.

UKRAYNA: Ukrayna’da, çevrim içi eğitimin geliştirilmesi amacına yönelik olarak öğretmenlere bilgisayarlar alınması için bir milyar grivnadan fazla para tahsis edilecek… Ukrayna’nın 2021 yılı bütçesine, COVID-19 ve eğitime etkilerine yönelik tedbirler için bir milyar grivnadan (yaklaşık 36 milyon dolar) fazla bütçe tahsis edilecek Söz konusu bütçenin öğretmenlere bilgisayar alınması ve okulların yeni ekipmanlarla donatılması için kullanılacak.

ALMANYA: Eğitimciler ve öğrenciler için özel test merkezleri… Devam eden salgın nedeniyle Berlin’deki okullarda ve kreşlerde kullanılmak üzere sekiz mobil test merkezi kurulacak. Kültür Senatörü ve Başbakan Yardımcısı Klaus Lederer, mobil test ekiplerinin seyyar olabileceğini belirtti. Hızlı testler öğretmenlere ve eğitimcilere uygulanacak. Böylece, okullarda ve kreşlerde korona vakalarının daha hızlı tespit edilebileceği ve bulaşın engellenebileceği ve böylelikle yüz yüze eğitimin daha verimli hale getirilmesi sağlanmış olacak.

BİZDE Mi? Bizde her şey bildiğiniz gibi…

Öğretimi uzaktan, sınavları yüz yüze yapıyoruz. Öğrencilerin sürekli bilgisayar ya da cep telefonu başında olmasını istiyoruz ama sadece anlatım yönetimle bir şeyler öğrenmesini bekliyoruz.

Öğretmenlere aşılama sözü veriyoruz ama aşı yapamıyoruz. Çok sayıda ve hangi koşullarda yaşadığını bilemediğimiz öğrencilerle yakından ilgilenmek zorunda olan öğretmenin sağlıkçılardan sonraki en yüksek risk grubunda olduğunu bir türlü anlayamıyoruz…

Anne-baba ne yapacağını bilemiyor. Önce kendi öğrenip sonra çocuğuna öğretme telaşında ama ne yapması, nasıl davranması gerektiğini bilemiyor. Dahası çocuğunun sınıfında, okulunda başarılı olup-olamayacağı, gelecekte ne okuyacağı hakkındaki düşünceleri her geçen gün daha da bir bulanık hal alıyor.

Yani her şey bildiğiniz gibi, öğrenci de öğretmen de anne-baba da perişan…

Anlayana- Gülmece

Genetik

Dr. Temel ve birbirinden iddialı 2 genetik uzmanı arkadaşı yeni buluşlarını karşılaştırıyorlar. Birincisi anlatıyor

İnek ve tavuk genlerinden harikulade yeni bir hayvan meydana getirdim. Hem süt veriyor hem yumurtluyor, eti kırmızı et tadında ama beyaz et kadar sağlıklı, bence bu yüzyılın buluşu.

Diğer sözü alıyor ve çalışmasını açıklıyor:

Arı ile karasinek genlerini karıştırdım. Yeni türümüz pisliklerden bal yapıyor. Hem bol miktarda hem de inanılmaz kaliteli bal elde etme imkanına kavuşmuş bulunuyoruz.

Dr. Temel iki meslektaşına bakıyor ve;

Valla ben de karpuzla, karafatma genlerini birleştirdim. Artık karpuzu kesiyorsun, bütün çekirdekler yürüyüp gidiyor.

Biliyor muydunuz?

ABD ve Danimarka da öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim etkinleri için yapılan harcamalar, tüm eğitim sistemi için yapılan harcamaları geçmektedir.