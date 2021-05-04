Covid-19’un şifresi çözüldü

İngiltere’den bir kutu hızlı testle geldi bizim evlat!

“Ulusal Sağlık Servisi” öğrencileri önce dijital eğitimden geçiriyor, ardından da bu testleri dağıtıyor.

Böylece evde kendi kendilerine test yapıyorlar.

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Bize de öğretti!

Aynanın karşısına geçtik, boğazdan, burundan örnek aldık, test yaptık.

Hemen de sonucunu gördük.

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Hızlı testler eczanelere dağıtılabilir.

Böylece “sağlık sistemi” üzerindeki test yükü hafifler.

Çok daha yaygınlaşır...

Birkaç seneye kadar da serbestçe satılabilir zaten…



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“Salgın”ın da sonu geliyor sanırım!

Covid-19'un şifresi aslında çözüldü: “Sağlıklı yaşam!”

Nasıl mı?

Genel sağlığı iyi insanlara dokunmuyor Covid!

Öylece gelip, geçiyor.

"Nezle" kıvamında neredeyse...

Demek ki, sigara içmeyecek, tansiyonumuzu kontrol altında tutacak, dengeli beslenecek, şekerden uzak duracak, spor yapacağız.

Doğal yaşama döneceğiz!

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O nedenle şimdi ülkelerin "sağlık sistemi" çok daha önem kazanacak.

Umarım yeni dönemde, hastaneden özel hastaneye, oradan kliniğe, oradan nöbete koşuşturmanın "sağlıklı bir hekim sistemi" olmadığının da ayırımına varılacak.

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Peki "devlet" ne yapacak?

Bizi koruyacak, öyle "egemenlik" falan masallarıyla kahramanlık şarkıları söylemek yerine...

Sigara yasağını uygulayacak önce…

Meclis ve hastanelerden başlayabilir, bir de okullardan...

Kronik hastalara elini uzatacak.

Gıda güvenliği için gözünün yaşına bakmayacak kimselerin...

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Dünyanın en pis ülkelerinden birinde yaşıyoruz.

Pis çünkü yapanın yanında kalıyor.

Kimsenin de yolları, sokakları, çevreyi temizlediği yok!

Masa başı kıyamet insan var.

"Süslü püslü" çalışanlar cenneti ada yarısı...

Peki arazide kim var?

İyi ki Pakistan'dan Nijerya'dan Türkiye'den yoksul insanlar bulduk da çalıştırıyoruz şimdi...

“Genel Sağlık” için temiz olacak ülke temiz!

Suyu da denizi de çevresi de…

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Covid-19'un şifresi bu bence: Genel sağlık!

İyi bakarsanız kendinize ve çevrenize...

Ruh sağlığı dahil…

Pandemi falan sizi ısırmaz...