Dünya mersine biz tersine! Hem de ne tersine...

Aşağıdaki tablo AB ülkeleri, Türkiye ve benim eklediğim KKTC'nin resmi olarak kesinleşmiş, açıklanmış GSYİH rakamları ve Maliye Bakanlığı 2020, 2021, 2022, ve 2023 vergi gelirleri rakamlarına göre hazırlanmış bir tablodur.

NOT: Bu Tablodaki vergi gelirleri rakamlarına (DEVLET GELİRLERİ) yerel yönetimlerin almış olduğu vergi/harç gibi rakamları da (Elimde yok) Eklesek bile KKTC'nin %20'lerin başında olan oranı kanaatimce en fazla %23-24 gibi oranlara çıkar ki bu oranlar tablodan görüldüğü üzere çok düşüktür.

BU TABLODAKİ ORANLARA GÖRE KKTC'nin BİR VERGİ CENNETİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK YANLIŞ OLMAYACAKTIR.

Geçmiş paylaşımlarımızda belirttiğimiz gibi kamu maliyesinin topladığı vergi gelirlerinde de adalet yoktur. Orada da tabiri caizse yine MERSİN yerine TERSİNE, TERSİNE GİDİYORUZ. Nasıl mı? Kazanç üzerinden yani az kazanandan az çok kazanandan çok vergi tahsil etme becerisini gösteremediğimiz için DOLAYLI VERGİLERE, adaletsiz vergilere abanıyoruz DOLAYLI VERGİLER yerine en düşük gelire sahip olanın da en yüksek gelire sahip olanlarında aynı oran ve miktarda ödediği vergilere yükleniyoruz.

BUNUN SONUÇLARI NE OLUYOR?

1-Ülkede gelir dağılımı bozuluyor.

2-Zengini daha zengin fakiri daha fakir oluyor.

3-Ülkede en temel hizmetler olan ve Anayasa'sında SOSYAL DEVLET yazan devlet EĞİTİM, SAĞLIK gibi temel hizmetleri bile devlet eliyle veremiyor veremeyince de talep olduğu için bu alanlarda TİCARİLEŞME ARTIYOR. Hatta sağlık alanında DEVLET bu hizmeti zamanında yapması gereken yatırımları yapmadığı/yapamadığı için EN İYİ MÜŞTERİ OLUYOR kamunun kıt kaynakları özele transfer ediliyor.

4-Siyasi irade ne istediğini bilmediği için katkı koymak isteyen muhatabına sözle bile söyleyemiyor, ülkenin gerçek ihtiyaçlarını söylemekten çekinen bir yönetim de varsa birileri gelip senin YASAMA-YARGI organlarının faaliyet gösterdiği binalarını da yapar. Sende günde 3 öğün egemen devletim diye devam eden...

5-İtibardan taviz yok mantalitesi hakim olunca da okullarında onlarca konteyner sınıflarda çocukların eğitim görür.

6-Toplumda gelir dağılımı bozulunca ülkede doğal olarak örgütlü kesimin maaş ve özlük hakları daha iyi olduğu için diğer taraftan kamu dışında çalışanların neredeyse yarısının Asgari Ücret geriye kalanının da Asgari Ücretin %20-25 üzerinde olduğu ortamda herkes bir diğer kesimin maaş ve özlük haklarını sorgular deşifre etme noktasına geliyor. Tabi bunda özellikle kamu bacağında kamuya yapılan istihdamlardaki eşitlik, şeffaflık gözetilmeden yapılan partizanca arka kapı istihdamları da etken oluyor.

TABLODAKİ VERİLERDEN ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜM BAZI VERİLER:

* GSYİH rakamlarına göre en yüksek oran %45,60 oranıyla Fransa.

* AB ülkeleri ortalaması: %40,0

* GSYİH rakamlarına göre Türkiye %30,30 oranıyla AB ortalamasının gerisinde.

***AB ülkelerinde en düşük oran %22,70 ile İrlanda.

***KKTC'nin son 2020 - 2023 yıllarındaki en yüksek oranı %22,74 ile 2020 yılında gerçekleşmiş. En yüksek oranımız bile AB ortalamasının neredeyse yarısı kadar.

***KKTC'nin son 2020 - 2023 yıllarındaki en düşük oranı ise %18,16 ile 2022 yılında gerçekleşmiş.

***KKTC'nin son 4 yıl ortalaması ise %20,27 ile AB ortalamasının yarısı kadar bir vergi geliri gerçekleşmesi olduğu görülüyor.

SON SÖZ: KKTC son 4 yılda büyüdüyse ki büyüdü. Bu büyümeden Kamu maliyesi görüldüğü üzere büyümedi. Nominal bazda devlet gelirleri artmış olmasına rağmen diğer ülkelerin GSYİH rakamlarına göre devletin aldığı vergi gelirleri yarısı kadarsa KİMLER BÜYÜDÜ?