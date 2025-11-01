Dr. Zerrin Akalın Parkı törenle açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), tıp dünyasına uzun yıllar hizmet veren, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı ve LTB Meclis Üyesi olarak görev yapan Dr. Zerrin Akalın anısına yapılan park hizmete açıldı. Açılışına Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, Akalın ailesi, belediye meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Tören öncesinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile birlikte 2016 yılında fidan olarak ektikleri ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiler. Konuşmaların gerçekleştirildiği etkinliğin sonunda beyaz balonlar gökyüzüne bırakılırken, ailesi tarafından açılışa katılanlara lokma ikramı yapıldı.

Sıla Akalın: Projenin hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür ederim

Törende bir konuşma yapan Zerrin Akalın’ın kızı Sıla Akalın, annesinin vefatının üzerinden 10 yıl geçtiğini, onun hala sevgiyle anılmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

“Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, sevgisi hiç kaybolmuyor. Annemin bugün hala bu denli hatırlanıyor ve isminin geçtiği her yerde saygı ve sevgiyle anılıyor olması benim için tarif edilmez bir mutluluk,” diyen Sıla Akalın, projenin hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Sıla Akalın, parkın kendisi için yalnızca bir yeşil alan değil, annesinin çevresine yaydığı sevgiyi ve doğaya olan emeğini yansıtan çok özel bir hatıra olduğunu vurgulayarak, “Buraya gelen herkesin tıpkı onun gibi güzelliği paylaşıp büyütmeyi ve yaşamı daima sevgiyle kucaklamayı hatırlamasını diliyorum,” dedi.

LTB Başkanı Harmancı: Tıpkı Akalın’ın bizlere bıraktığı miras gibi, ekolojik duyarlılığa uygun bir park yaratıldı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise Zerrin Akalın’ın Lefkoşa’da bıraktığı izlerin, onun ne kadar sevilen ve çevresine pozitif enerji yayan bir insan olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

“Kendisiyle çalışma fırsatım olmasa da Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’nde görev yaptığı kısa dönemde çalışanlarımız üzerinde dahi büyük bir etki bıraktığına şahit olduk,” diyen Harmancı, Akalın’ın Sağlık ve Çevre Komisyonu’ndaki çalışmalarıyla Lefkoşa’ya önemli miraslar kazandırdığını belirtti.

“2016’da Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile birlikte burada ağaç dikimi yapmıştık. Bugün o ağaçların büyüdüğünü ve parkın kamusal yaşamın bir parçası haline geldiğini görmek çok büyük mutluluk. Tıpkı doktorumuzun bizlere bıraktığı miras gibi, ekolojik duyarlılığa uygun bir park yaratıldı” diyerek, parkın Zerrin Akalın’ın ismine yakıştığını belirterek sözlerini noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman: Zerrin Akalın’ın adının yaşatılmasının hepimizin sorumluluğu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da açılışın kendisi için kişisel bir anlam taşıdığını belirtti. “Zerrin Hanım’ı tanımak, aynı parti çatısı altında çalışmak ve onun belediye konusundaki tutkusuna tanık olmak çok güzeldi ama maalesef onu çok erken kaybettik,” diyen Erhürman, CTP Ortaköy Örgütü ve belediyenin bu girişiminin anlamlı bir hatıra yarattığını söyledi.

“Bugün onun ismine, anısına yakışır bir parktayız. Başta belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum,” diyen Erhürman, Zerrin Akalın’ın adının yaşatılmasının hepimizin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

2500 metrekarelik alan, 220 metre yürüyüş yolu

Dr. Zerrin Akalın anısına yapılan park, toplam 2.500 metrekarelik peyzaj alanına sahip. Yerel türde bitki ve meyve ağaçları kullanılarak doğal bir çevre oluşturulan parkta, 1.100 metrekarelik alana yayılan ve tamamına engelsiz erişim imkânı sunan 220 metrelik yürüyüş yolu, ziyaretçilere doğayla iç içe keyifli bir alan sağlıyor.

Park, çevredeki dört sokağı birbirine bağlayacak şekilde planlanırken, merkezinde 70 metrekarelik meydan ve etkinlik alanı oluşturuldu. Parkta 310 metrekarelik çocuk oyun parkı, üç adet ahşap fiziksel aktivite ve oyun grubu yer alıyor. Peyzaj düzenlemelerinde ekolojik fayda sağlayan, iklime ve susuzluğa dayanıklı türler tercih edildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan ve Dr. Zerrin Akalın’ın adının yaşatılacağı park için CTP Ortaköy Örgütü ile Diyaliz Böbrek Hastaları Derneği iş birliğinde fidan dikim etkinlikleri ile parkın yapım sürecine katkı koyulurken, oyun alanı malzemeleri Akalın’ın ailesi tarafından karşılandı.