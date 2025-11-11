Dr. Berkalp ve Dr. Fehim’in belgeselleri yarın akşam gösterilecek
Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) hazırladığı Dr. Ayten Berkalp ile Dr. Selma Fehim’i konu alan iki belgesel yarın akşam gösterilecek.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Konferans Salonu’nda yer alacak gösterimler saat 18.30’da başlayacak.
Dernekten verilen bilgiye göre, KÖDER’in “Hayatımıza Değer Katan Kadınlar” konulu belgesellerinin devamı olan Dr. Ayten Salih Berkalp’in belgeseli Halk Bankası; Dr. Selma Fehim belgeseli ise Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği sponsorluğunda çekildi.
