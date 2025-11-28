“Dikkatli olunmalı”

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, sarı hava uyarısı yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre, fırtına, kuzey ve doğu kıyılarında dolu yağışlarının yanı sıra sis ve bulutlu olacak. Söz konusu hava koşullarının yarın sabahtan Pazar günü öğleden sonraya kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Dairesi yetkilisi Andreas Chrysanthous, Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada, "Halkın dikkatli olmasını ve sel ve dolu ihtimalinin yüksek olması nedeniyle gereksiz yolculuklardan kaçınmasını istiyoruz" dedi .

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cuma gününden pazar gününe kadar Kıbrıs'ta alçak basınç sistemi ve soğuk hava kütlesi etkili olacak.