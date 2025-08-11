Devrilen akaryakıt yüklü tanker kaldırıldı, yol yeniden trafiğe açıldı
Akaryakıt tankerinin bu sabah devrilmesi sonucu trafik akışına kapatılan Yeniceköy Çukurova Kavşağı ile Çukurova köy girişi arasındaki güzergah yeniden trafiğe açıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ahmet Efe Akyol (E-24) saat 09.00 sıralarında yönetimindeki GK 418 plakalı mazot yüklü akaryakıt tankeriyle seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp, yan devrilen aracın sürücüsü, kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri, olası bir yangın tehlikesine karşı tedbir aldı.
Devrilen mazot yüklü tanker, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yeniceköy Çukurova Kavşağı ile Çukurova köy girişi arasındaki yol güzergahı, çalışmanın tamamlanmasıyla yeniden trafik akışına açıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.