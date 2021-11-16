Davet ettiniz de gelmedi mi?

Tam bir “vali” pozisyonuna düşürdüler, Ersin Tatar’ı…

“Vilayet”e başkan kılığında!

Tören paşası!

***

Üzgünüm ama öyle!

Böylesini de hak etmedi.

Çünkü kimsenin söylemediği kadar “Yolumuz Türklüğün yolu” dedi.

Türkiye’nin “ayrı devlet” diplomasisini tam bir “profesyonel” gibi sahiplendi.

***

Ne oluyor?

Hatay, Antep, Mersin’de “valileri” ziyaret ediyor, Ersin Tatar!

“Devletler” buluştuğu zaman yok!

Törenlerde konuşuyor, zirvelerde yok!



O nedenle “ayrı devlet” diye yola çıkarken, “vilayete vali” muamelesi görüyor.

***

Türkiye’den gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “KKTC’yi de Türk Devletleri Teşkilatı’nda görme arzusundayız” dedi.

Törende söyledi.



İyi de teşkilat toplantısı Türkiye’de yapıldı, ev sahibi de Recep Tayyip Erdoğan’dı (!)

“KKTC” davet edildi de gitmedi mi?

Bu “arzu”ya engel neydi, onca şaşalı “devlet” söylemi içerisinde anlaşılmadı.

***

“Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi”

Ev sahibi de Erdoğan!

Niye yoktu “KKTC?”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, hepsi oradaydı…

Ersin Tatar sordu mu acaba: Biz niye davet etmediniz zirveye?

***

Kimi kandırıyorsunuz “devlet devlet” diye?

Teşkilat oradaysa…

“KKTC”de burada işte…

Törenden törene (!)