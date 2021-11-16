İşsizlik ödeneği kaç paradır?

Merhabalar Devrim Bey.

İlk sigorta tarihim 2007.

3 yıldır aralıksız çalıştığım iş yerimden şu an iş azlığı nedeniyle işten durduruldum.

İşsizlik Ödeneği alabilir miyim?

Alma hakkım var ise kaç para işsizlik ödeneği alırım?

Teşekkür ederim.

01 Ocak2008 öncesi sigortalı olduğunuz için 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’na tabiisiniz.

Sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için, İş ve İşçi Bulma Servisine müracaatı suretiyle işsizlik kaydını yaptırdığı tarihten önce, yüz elli günü işsizlik kaydını yaptırdığı tarihten önceki on iki takvim ayı içinde olmak koşuluyla, toplam en az yedi yüz yirmi gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olma koşulu aranır.

Örneğin 16 Kasım 2021 tarihinde İş ve İşçi Bulma Servisine işsizlik kaydınızı yaptırdığınızı var sayalım.

Bu çerçevede yasaya göre işsizlik ödeneği alabilmek için 16 Kasım 2021 tarihinden önceki 1 yıl içerisinde 150 gün (5 Ay) işsizlik primi ödemiş olmak yani sigortalı olmak artı toplam çalışma hayatınızda da en az 720 gün (2 yıl) işsizlik primi ödemiş olma yani sigortalı olup olmadığınıza bakılır.

Siz bu şartları yerine getirdiğiniz için işsizlik ödeneği alma hakkına sahipsiniz.

Alacağınız işsizlik parası ise yasaya göre şu şekilde hesaplanmaktadır.

“Sigortalıya ödenecek işsizlik sigortası ödeneğinin günlük maktu miktarı, resmi aylık asgari ücretin yetmiş beşte biri kadar olur.”

Bugün için bu rakam, 4.970 TL olan Asgari Ücretin 1/75’i yani günlük 66.27 TL’dir.

Yasa bu miktarın artırılmasına yönelik koşulları da şu şekilde tanımlamıştır.

“Sigortalının geçindirmekle yükümlü kimsesi varsa işsizlik ödeneği, geçindirmekle yükümlü olduğu her bir kişi için ve en çok üç kişiye kadar %25 artırılarak ödenir.”

Yani bugün için bu miktar da geçindirmekle yükümlüğü olduğu her kişi için günlük 66.27 TL’nin %25’i yani 16,57 TL artırılması ile ödenir.

Bir kişinin geçindirmekle yükümlü maksimum 3 kişiye kadar artışlı işsizlik ödeneği verilebileceği için yasa uyarınca bir kişi maksimum günlük 115,98 TL işsizlik parası alabilir.

Şu an Devlet İşçisiyim. Özeldeki yatırımlarım ne olur ve ne zaman emekli olabilirim?

10 Haziran 1974 doğumluyum.

Sigortam 1997 yılından 2005 yılana kadar özelden yattı.

2005 yılında devlete geçici işçi olarak çalışmaya başladım.

Ne zaman emekli olabilirim?

Teşekkürler.

Devlette çalışan tüm geçici işçiler Sosyal Sigortalı olduğu için özel sektörden devlete geçici işçi statüsünde geçenler, ilk sigortalı oldukları zamanki sosyal güvenlik sistemine dahil olurlar.

Bu çerçevede sizin sigortalara ilk kaydınız 01 Ocak 2008 öncesi olduğundan emekli yaşınız, 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’na göre hesaplanmakta olup kamu-özel ayrımı olmaksızın doğum tarihiniz itibariyle 25 yıl prim yatırımı ile 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

15 seneden sonra prim yatırmam gerekir mi?

Selamlar.

1970 doğumluyum.

16 Kasım 2008 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım.

Kaç yaşında emekli olabilirim?

Bir de 15 yılım dolduktan sonra sigortalara yatırım yapmayabilir miyim?

KKTC’deki ilk sigorta başlangıç tarihinizin 01 Ocak 2008 sonrası olması hasebiyle en az 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 15-25 yıl arasında prim yatırımı ile 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

01 Ocak 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan kişiler Sosyal Güvenlik Yasası’na tabii olup, 15 yıl prim yatırımı ile başka hiçbir prim yatırmadan 63 yaşında emekli olabilir ancak emekli maaşı hesaplama noktasında sigorta yatırımı yapılan maaşın yüksekliği ve sigortalara prim yatırılan süre büyük önem arz ettiğinden, 15 yılınız dolsa da prim yatırmaya devam etmenizi tavsiye ederim.

Bunun yanında mevzuatlarımıza göre zaten ücretli olarak bir işverenin yanında çalışan herkesin de sigortasının yatırılması mecburidir.

Senelik izin hakkım kaç gündür?

Özel bir işyerinde beş yıldan fazladır aralıksız çalışıyorum.

Senelik izin hakkım kaç gündür?

Yıllara göre izin hakkım çoğalır mı?

Hizmet süreniz 5 yıldan fazla 10 yıldan az olduğu için yılda 18 iş günü ödenekli izin hakkınız bulunmaktadır.

Özel Sektör çalışanlarının ödenekli yıllık izin hakları toplam sigortalı olma süresine göre değil aynı iş yerinde aralıksız çalıştığı süreye göre belirlenmekte olup, o iş yerinde çalışılan süre arttıkça yasada belirlenen kurallar çerçevesinde de yıllık ödenekli izin hakları artmaktadır.

Özel sektörde aynı iş yerinde çalışan bir kişinin yasaya göre hak sahibi olabileceği ödenekli yıllık izin hakkı (Sözleşme ile artırılmadıysa) 25 iş günüdür.

Bunu biliyor musunuz?

Toplu işten çıkarma nedir?

İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri nedenlerle işyerinde kısa aralıklarla veya aynı anda beşten az olmamak üzere işyerinde çalışanların en az %20’sini belirli bir süre için veya sürekli olarak işten çıkarmak istemesi halinde:

İşten çıkarma nedenlerini, işten çıkarılacak işçilerin isim ve görevlerini ve hangi sürede uygulamanın yer alacağını en az bir ay önce Çalışma Dairesine bildirmek zorundadır.

İşveren ayrıca, işten çıkarmayı tasarladığı işçilere, işten çıkarma tarihinden en az bir ay önce yazılı bildirimde bulunmak zorundadır.

Toplu işten çıkarma olduğu zaman, işten durdurmaya yönelik ihbar bildirimine ilişkin kurallar saklı kalmak koşuluyla, hizmet sürelerine göre aşağıda yazılan miktarlarda işten çıkarma tazminatı verilir:

Hizmet süresi üç aydan, altı aya kadar sürmüş olan işçilere bir haftalık ücreti tutarında;

Hizmet süresi altı aydan, bir yıla kadar sürmüş olan işçilere iki haftalık ücreti tutarında;

Hizmet süresi bir yıldan iki yıla kadar sürmüş olan işçilere üç haftalık ücreti tutarında;

Hizmet süresi iki yıldan beş yıla kadar sürmüş olan işçilere dört haftalık ücreti tutarında;

Hizmet süresi beş yıldan fazla sürmüş olan işçilere beş haftalık ücreti tutarında.

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