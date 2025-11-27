Dava 4 Aralık’a ertelendi

Serap ŞAHİN

Sosyal medyada yer alan yazısı nedeniyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Gazeteci, Yazar Ali Kişmir’in Anayasa Mahkemesi’nde görüşülen davası hitapların ardından dinlenmeye devam etmek üzere 4 Aralık saat 10:00’a ertelendi.

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığında gerçekleştirilen duruşmada, KKTC Başsavcılığı'nı temsilen Savcı Hasan Boşnak, Gazeteci Ali Kişmir'i temsilen ise Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı ile Avukat Cemre İpçiler hazır bulundu.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı:

“Yazı, KKTC’de siyasetin Genel Ev’e dönüştürüldüğüne dair eleştiri”

Tarafların mahkemeye hitapta bulunduğu bugünkü duruşmada Esendağlı, Kişmir’in ülkede tanınmış bir gazeteci olduğunu ve muhalif yazılar yazdığından bahsetti. Esendağlı, dava konusu yazının 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerden hemen önce kaleme alındığını, yazının Beyaz Ev’de toplantıya katılan milletvekillerine yönelik ağır bir eleştiri olduğunun açık olduğunu söyledi.

Esendağlı, yazının siyasilere ve Türkiye’ye yönelik olduğunu ifade ederek “yazı KKTC’de siyasetin Genel Ev’e dönüştürüldüğüne dair eleştiri” dedi.

“İlgili suçun, askeri suç olarak nitelendirilmesi Anayasa’ya aykırı”

Esendağlı, Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nda "öngörülebilirlik" ve "anlaşılabilirlik" kavramlarının soyut ve belirsiz olduğunu: yasada öngörülen 10 yıl hapis isteminin aşırı derecede yüksek olduğunu; yasanın düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ve ilgili suçun askeri suç olarak nitelendirilmesinin "anayasaya aykırı" olduğunu söyledi.

TC Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına da değinen Esendağlı, bir suçun, suç olabilmesi için izahatının açık bir şekilde belirtirilmesi gerektiğini, ancak bahse konu suçun hiçbir şekilde izahının belli olmadığını söyledi.

Müvekkiline getirilen 10 yıla kadar hapislik öngören suçun bu anlamda "oldukça fazla" olduğunu vurgulayan Esendağlı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın manevi şahsiyetinin korunmasının devletin diğer tüm organları ile kişilerinden neden daha fazla olduğunun bir izahatının da olmadığına dikkat çekti.

Avukat Cemre İpçiler:

“Gazetecinin tahkir ve tezyif suçlamasıyla yargılanması ifade özgürlüğü ihlali”

Avukat Cemre İpçiler de mahkemeye yaptığı hitabında AİHM’nin bazı kararlarına ilişkin atıflarda bulundu.

İpçiler, bir gazetecinin “tahkir ve tezyif” suçlamasıyla yargılanmasının ifade özgürlüğüne ihlal sonucu doğurduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Ali Kişmir, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, dosya daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmişti.