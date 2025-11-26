“DAÜ VYK bütçe nedeniyle değil, yasadışı taleplere karşı çıktığı için görevden alınıyor”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) görevden alınacağına ilişkin iddialar üzerine açıklama yapan DAÜ-SEN, sürecin bütçe başarısızlığıyla değil, “Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun mevzuat dışı taleplerine VYK’nın karşı çıkılmasıyla” ilgili olduğunu belirtti.

Sendika, bir süredir Eğitim Bakanı’nın bazı yasa dışı taleplerinin hükümet partilerinin temsilcilerinden oluşan VYK tarafından oybirliğiyle reddedildiğini ve bu nedenle görevden alma tehdidinin gündeme geldiğini belirtti.

Açıklamada, bu durumun Meclis Bütçe Komitesi’nde de açık biçimde ifade edildiği hatırlatıldı.

DAÜ-SEN, Eğitim Bakanı’nın “yasal olmadığını bildiği halde kurum yararına olduğu gerekçesiyle VYK’dan taleplerde bulunduğunu” komitede itiraf ettiğini, VYK Başkanı’nın ise “yasa dışı talimatlara uymayacağını ve gerekirse görevden alınmayı göze aldığını” söylediğini aktardı.

Açıklamada, “VYK’nın görevden alınma talebi, sanılanın aksine bütçe başarısızlığı değil, Eğitim Bakanı’nın yasa dışı taleplerine karşı yeter demesidir” denildi.

Sendika ayrıca, DAÜ’de bir süredir sınavsız ve münhalsiz müdür ve amir atamalarının vekaleten Rektörlük tarafından yapıldığını, tüm itirazlara rağmen bu uygulamaların sürdüğünü vurguladı.

VYK’nın daha önce Genel Sekreterlik dahil pek çok pozisyonda münhal ve sınav kararı aldığını ancak Rektörlüğün bunu uygulamadığını belirtti.

DAÜ-SEN, kurumda devlet katkısının “araç olarak kullanılarak partizanlık yapıldığını” iddia ederek, VYK’nın görevden alınmasının “işleri düzeltmek için değil, partizanlık uygulamalarının önünü açmak için” gündeme getirildiğini açıkladı.