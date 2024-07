DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için Mesleki Yemin Töreni düzenledi.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü, saat 10.00’da düzenlenen törende 300’ü aşkın sağlık profesyoneli yemin etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seray Kabaran piyano dinletisi gerçekleştirdi. Ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Program Birincisi Mahdi Dashti ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Diyaliz Ön Lisans Programı birincisi Erdal Gümüş mezunlar adına birer konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Malkoç: “Yaşama Dokunuyoruz”

Yemin Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç, yemin töreninin, sağlık bilimleri öğrencileri için sadece bir formalite değil, aynı zamanda mesleki hayatlarının başlangıcında onurlu ve anlamlı bir ritüel olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Malkoç, söz konusu yemin ile öğrencilerin mesleki etik ve değerlere bağlı kalacakları, hastalarının sağlığını her şeyin üstünde tutacakları konusunda söz verdiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Malkoç, öğrencilere “Uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından mezun oluyorsunuz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Mezuniyet, bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bugün burada attığınız adım, sizleri daha büyük hedeflere ulaştıracak yolda bir dönüm noktasıdır. Her birinizin gelecekte sağlık sektöründe fark yaratacak işler yapacağına inanıyorum. DAÜ’lü olduğunuzu unutmayın, her zaman bunun gururunu taşıyın. Sağlıklı yaşam önerilerini hastalarınıza vermeden önce kendiniz de uygulamayı unutmayın. Spor yapın, sağlıklı beslenin, her zorlu vaka size bir hikaye ve ders kazandıracaktır. En önemlisi, her zaman öğrenmeye devam edin ve merakınızı koruyun” tavsiyelerinde bulundu.

Prof. Dr. Kılıç: “Etik Kurallara ve Meslek İlkelerine Sadık Kalın”

Prof. Dr. Kılıç, öğrencilere seslenerek “Sizler bugün sadece birer mezun değil, aynı zamanda meslektaşlarımız oluyorsunuz. Sağlık alanında görev yapacak olmanın sorumluluğunu ve onurunu taşıyacak olan sizler, insan hayatına dokunmanın ne kadar değerli olduğunu her zaman aklınızda tutmalısınız. Sağlık hizmetlerinin temelinde insan sevgisi, merhamet, sabır ve özen yatmaktadır. Bu değerleri meslek hayatınız boyunca rehber edinmenizi diliyorum.” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin aldıkları eğitim ile kazandıkları bilgi ve becerilerle, insanlara en iyi hizmeti sunacaklarına inandıklarını vurgulayarak öğrencilere mesleğin gerektirdiği etik kurallara sadık kalmaları, sürekli kendilerini geliştirmeleri ve yeniliklere açık olmaları, mesleki becerilerini geliştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Dr. Erdal Özcenk: “DAÜ’nün Parçası Olduğunuzu Unutmayın”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk konuşmasında öğrencilerin mesleğe adım atacakları bu gururlu günde öğrenciler ve veliler ile birlikte olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Sağlık sektöründe çalışmanın hiç şüphesiz dünyanın en zor ve en fazla sorumluluk gerektiren işlerinden bir tanesi olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Özcenk, bir sağlık emekçisinin içinde bolca insan sevgisi olması gerektiğine vurgu yaptı. Dr. Özcenk, mezunların sorumluluk duygusu ve insan sevgisiyle yeni hayatlarına başlayacaklarına ve emin adımlarla geleceklerini şekillendireceklerine inandığını aktardı. Öğrencilere seslenen Dr. Özcenk, “Seçmiş olduğunuz mesleklerin ne kadar değerli, ancak bir o kadar da zorluklarla dolu olduğunun farkındayım. İnanıyorum ki bugün burada meslek yemini edecek olan tüm mezunlarımız, kendilerine verilen görevleri layıkıyla yerine getirecek ve insanların hayatlarına en güzel şekilde dokunacaklardır. Her zaman DAÜ’nün bir parçası olduğunuzu unutmayınız. Yolunuz açık, başarınız bol, ömrünüz sağlık dolu olsun.” ifadelerini kullandı.

İlke ve etik değerlere bağlılıkları üzerine yemin ettiler

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme ve Ortopedik Protez ve Ortez ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Bölüm Başkanları ve Program Koordinatörleri eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları mesleklerine başlamadan önce yemin ederek, meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını bu yemin ile ifade ettiler. Mezunlar, yeminlerini okumalarının ardından keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.