DAÜ Mezunu Halide Unuz Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde göreve başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nü Haziran 2021’de birincilikle tamamlayan ve 2023 yılında DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan Uzm. Fzt. Halide Unuz, kariyerine yeni başarılar eklediğini kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yüksek lisans tez çalışmasını SCI-Expanded kategorisinde yer alan uluslararası bir dergide yayınlatarak taçlandıran Uzm. Fzt. Unuz, kamu kadrosu için açılan münhal sınavında birincilik elde ederek, 6 Ağustos 2025 tarihi itibariyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde fizyoterapist olarak göreve başladı.

Elde ettiği bu önemli başarı ile DAÜ ailesine büyük bir gurur yaşatan Uzm. Fzt. Halide Unuz, akademik birikimini ve mesleki donanımını sağlık hizmetleri alanında toplum yararına sunmaya devam edeceği eklendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mitat Koz, “Öğrencilerimizin akademik başarılarını meslek hayatlarına taşıyarak bu şekilde taçlandırmaları bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Halide Unuz’un hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde gösterdiği üstün başarıyı, kamu hizmetinde birincilikle taçlandırması DAÜ’nün kaliteli eğitiminin bir yansımasıdır. Kendisine meslek hayatında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ise yaptığı açıklamada, “Fakültemizin yetiştirdiği öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, meslek hayatlarında da fark yaratmaları bizleri gururlandırmaktadır. Halide Unuz’un elde ettiği bu değerli başarı, fakültemizin kaliteli eğitiminin ve güçlü akademik kadrosunun bir göstergesidir. Kendisine meslek yaşamında üstün başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.