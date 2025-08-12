DAÜ ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında iş birliği ve burs protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında, DAÜ’de öğrenim görecek öğrencilere avantajlı imkânlar ve burs desteği sağlamak amacıyla iş birliği ve burs protokolü imzalandı. 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü, saat 11.00’de DAÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya imza koydu.

Söz konusu imza törenine, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Uluslararası, TC ve KKTC Tanıtım Koordinatörü ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktuğralı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Öğrencilere burs imkânı sağlanacak

Protokol kapsamında, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren DAÜ lisans ve ön lisans programlarına (Uluslararası Ortak Programlar, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi programları ile Yaz Okulu hariç) ilk kez kayıt yapacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve/veya 4 yıl kesintisiz KKTC’de lise eğitimini tamamlamış öğrencilere %100 burs imkânı sağlanacak. Burs sağlanacak öğrencilerin tespiti dernek tarafından yapılacak ve kayıt dönemi başında DAÜ’ye yazılı olarak bildirilecek. Burslar, öğrencinin öğrenim süresi boyunca başarı durumları dikkate alınarak geçerli olacak.

“Meleklerimizin anılarını yaşatmak amacıyla projelere her zaman destek vereceğiz”

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremi anarak, bu felaketin toplumun bakış açısının değişmesinde büyük bir etken olduğunu ve toplumsal projelere verilen değerin bu süreçte daha da arttığını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, Isias davasının toplumu ortak bir paydada buluşturan önemli bir dava olduğunu ifade ederek, “DAÜ toplumun bir üniversitesidir ve bir toplum üniversitesi olarak depremde yaşanan kayıpların acısını çok derinden hissettik. Şampiyon Meleklerimizin anılarını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen projelere her zaman destek vereceğiz. Bugün de onlardan biri için bir protokol imzalıyoruz. DAÜ olarak derneğimizle birlikte yol almaya devam edeceğiz.” dedi. Protokolün, öğrencilere sağlanacak hem maddi hem de manevi desteği içerdiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, bu destek sayesinde birçok gencin hayallerine kavuşarak, DAÜ mezunu olabileceğini sözlerine ekledi.

“Eğitime büyük önem veriyoruz”

Ardından konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde hissedilen acının geride bıraktığı en büyük mirasın adalet, dayanışma ve umut olduğunu vurguladı. Karakaya, “Dernek olarak, Şampiyon Meleklerimizin yarım kalan geleceklerini başka gençlerin ellerinde filizlendirmek için çalışıyoruz. Yaşadığımız felaketin en büyük sebebi cehalettir. Bu nedenle eğitime büyük önem veriyor ve burs imkanları sağlıyoruz. DAÜ ile kurulan iş birliği sayesinde üniversite öğrencilerine burs imkânı sunuyoruz. Bu sadece maddi bir destek değil, Şampiyon Meleklerimizin anılarının başka genç yüreklerde yaşamaya devam etmesidir. Her burs bir umut ışığı, her destek bir geleceğin kurtuluşudur. Bu anlamlı iş birliği için DAÜ’ye teşekkür ederiz. Sizlerin bu duyarlı yaklaşımı acılarımızı hafifletiyor, geleceğe dair inancımızı güçlendiriyor. Eğitim ışığının sönmediği, gençlerimizin hayallerinin yarım kalmadığı bir gelecek için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.