DAÜ Eğitim Fakültesi geleceğin eğitimcilerini yetiştirmeye devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, 2025-2026 Akademik Yılı’nda da geleceğin eğitimcilerini yetiştirmeyi sürdürüyor. Güçlü akademik kadrosu, zengin program çeşitliliği ve uluslararası düzeyde tanınan akreditasyonlarıyla öne çıkan DAÜ Eğitim Fakültesi, yeni öğrencilerini fakülte ailesine katmanın mutluluğunu yaşıyor.

DAÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Temel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Özel Eğitim, Güzel Sanatlar Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümleri yer alıyor. Fakülte, bu bölümler aracılığıyla 10 lisans, 12 yüksek lisans ve 2 doktora programında eğitim vererek öğretmenlik ve eğitim bilimleri alanında donanımlı bireyler yetiştiriyor.

DAÜ Eğitim Fakültesi; AQAS ve EPDAD akreditasyonlarıyla kalitesini uluslararası ölçekte kanıtlamış, IATEFL ve TESOL gibi dünyaca tanınan eğitim kuruluşlarına üyelikleriyle küresel akademik topluluklarla güçlü bağlar kurmuştur. Fakülte, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırmak, eğitim politikalarına katkı sağlamak ve çağın gereksinimlerine uygun nitelikli eğitimciler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, yeni eğitim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“DAÜ Eğitim Fakültesi olarak, çağdaş eğitimin gerekleriyle toplumun beklentilerini birleştiren, yenilikçi ve işlevsel bir eğitim anlayışını benimsemekteyiz. Öğrencilerimizin yalnızca bilgiyi öğrenen değil, öğrenmeyi öğreten, araştıran, sorgulayan ve topluma katkı sunan bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Akademik mükemmellik, özgürlük, güven, eşitlik ve özverili hizmet ilkeleri doğrultusunda hareket eden fakültemiz, iyi insan, iyi yurttaş ve başarılı meslek insanı yetiştirmeyi temel hedefi olarak görmektedir. DAÜ Eğitim Fakültesi ailesine yeni katılan tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir akademik yıl diliyorum.”