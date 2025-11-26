Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Dânâ ile Menelaou cuma günü bir araya gelecek
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelaou ile 28 Kasım Cuma saat 09.30'da Ledra Palace'ta bir araya gelecek.
A+A-
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelaou ile 28 Kasım Cuma saat 09.30'da Ledra Palace'ta bir araya gelecek.
İki Temsilci, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’ta gerçekleştireceği temaslar öncesi ilk görüşmelerini cuma günü saat 09.30'da ara bölgede gerçekleştirilecek.
Bu haber toplam 396 defa okunmuştur
Etiketler : Mehmet Dânâ