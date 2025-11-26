Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Müteahhitler Birliği’ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a hayırlı olsun dileğinde bulundu.
