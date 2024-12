CTP, bu akşam 54. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 54’üncü kuruluş yıldönümü bugün saat 19.30’da Acapulco Hotel’de üyelere yönelik düzenlenecek resepsiyonla kutlanacak.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin “Biz Varız, Çözüm Var” sloganıyla düzenlenecek kuruluş yıldönümü resepsiyonunun bu yıl üyelere ve davetlilere açık olduğunu, önümüzdeki günlerde kuruluş yıldönümü ile ilgili farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ve her kesimle bir araya geleceklerini belirtti.

Akansoy, Kıbrıs Türk Toplumunun ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda ağır bir saldırı altında olduğunu ve CTP’nin bunlarla bir bütün olarak mücadele ettiğini kaydetti. Toplumun yaşananları gördüğünü ve olan biteni takip ettiğini söyleyen Akansoy, “Toplum, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin artık her an o koltuklardan tepe taklak gitme ihtimallerini görüyor. Meclis’te CTP’li vekillerin verdiği büyük mücadeleleri de görüyor” dedi. CTP’li belediye başkanlarının yönettiği beldelerdeki hizmeti de CTP’li olmayan belediye bölgelerindeki sorunları da toplumun gördüğünü vurgulayan Akansoy, “54 yıldır Kıbrıs adasına barış gelmesi için mücadele eden CTP, halkla bütünleşerek ve toplumun her kesimiyle buluşup politikalarını anlatarak büyümeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.