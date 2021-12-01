Kaos, kargaşa, eziyet

KASIM AYINDAKİ GÜNLÜK AŞILNAMALAR: Kasım ayının başında günlük bin civarında kişi aşılanırken, ay sonuna geldiğimiz şu günlerde günlük aşılanma oranı 9 binlere ulaştı. Pandeminin başından bu yana gündemde olan aşı kuyruklarındaki yoğunluk da benzer oranda yükseldi.

Fehime ALASYA

Sağlıktaki yönetimsizlik ve plansızlık, salgın sürecini tam bir kaosa dönüştürdü. Okullarda patlayan vaka sayıları, PCR merkezlerinde uzayıp giden test kuyrukları, rekor vakalarla Pandemi Hastanesi’nde metrelerce uzayan Pozitif hasta kuyruğu vatandaşa eziyete döndü.

Pandemi Hastanesi’ndeki yoğun bakım bölümünde 24 yatak kapasitesinin dolmasına karşın ‘hemşire eksikliği nedeniyle’ açılacağı belirtilen 12 yataklı yoğun bakımın hala hizmet vermemesi kaosu derinleştirdi.

Sağlıkçılar Sağlık Bakanı’nın bir an önce Pandemi Hastanesi’ndeki yoğunluk ve yoğun bakımdaki doluluk oranı için el atması gerektiğini dile getirdi, YENİDÜZEN’e konuşan deneyimli sağlıkçılar, sert eleştirilerle hükümete yüklendi.

Kış aylarında vakalarda yaşanacak artışın ön görüldüğünü dile getiren sağlıkçılar, bu güne gelene dek geçen sürenin iyi kullanılmadığının altını çizdi. “Zaman iyi kullanılamadı, sağlıkta her alanda kaos yaratıldı, süreç yönetilemedi” dedi.

Aşı eziyeti…

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin sürekli ‘aşı olun çağrısına’ karşın, sürecin başından bu yana hala yeterli alt yapı oluşturulmadı. Aşılanmak da Pandemi Hastanesi’nde doktor muayenesinden geçmek de eziyete döndü.

Her iki alanda da kuyruklar uzadıkça uzadı. Gençler, yaşlılar, çocuklu aileler, aşı ve Pandemi Hastanesi kuyruklarında kendini keşmekeş içinde buldu.

Ülkedeki vaka ve ölüm oranlarının giderek artması aşılanmaya talebi de arttırdı. Sağlık Bakanı Pilli tarafından yapılan ‘aşı olun’ çağrılarına karşın yeni aşı merkezleri açılmadan, mevcut sağlıkçılarla verilmeye çalışılan hizmet, işkenceye döndü.

Merkez Lefkoşa’da Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde yeniden başlatılan aşılanma ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı bölümündeki aşılanmaya özellikle sabah saatlerinde talep olduğu gözlemlendi. Lefkoşa’daki bir diğer aşı merkezi olan Trenyolu Polikliniği’nde ise hem genel sağlık hem de aşılanmanın yapılması bölgede gün boyu yoğun saatler yaşanmasına neden oldu. Hastane içindeki yoğunluk yanında bölgede yaşanan trafik dahi adeta çileye dönüştü.

Kasım’ın başında günlük bin kişilik aşılama, sonunda 9 bin!

Kasım ayının başında günlük bin civarında kişi aşılanırken, ay sonuna geldiğimiz şu günlerde günlük aşılanma oranı 9 binlere ulaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın her gün yayımladığı resmi verilere göre; 1 Kasım’da bin 644 kişi aşı olurken, 29 Kasım’da 9 bin 60 kişinin aşılandı.

Pandeminin başından bu yana gündemde olan aşı kuyruklarındaki yoğunluk da benzer oranda yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerindeki aşılanma tablosunda Cumartesi günü hafta içine kıyasla çok daha düşük aşı yapıldığı, Pazar günleri ise hiç aşı yapılmadığı da dikkat çekti.

Özel sektör emekçilerinin aşı kuyruklarında harcadığı zamanın kısalması veya bunu çalışmadığı günlerde hafta sonuna yayması ise pandemiyle mücadelede geçen iki yıllık süre içinde hala ele alınmadı.

Pandemi Hastanesi’nde hasta kuyruğu yola dayandı

Pandemi Hastanesi kapısında kayıt için bekleyen pozitif vakalar dün otopark içinden ana yola kadar uzayan kuyruklar oluşturdu.

Pandemi Hastanesi’nden edinilen bilgiye göre, önceden iki memurla yürütülen kayıt birimindeki işlemler, çalışanlar bire düşürülmesiyle yavaşladı. Bu durum kapıda uzun bekleme sıraları oluşmasına yol açtı. Söz konusu manzara fotoğraf karelerine de yansıdı…

SAĞLIKÇILAR NE DEDİ?

Eski Sağlıkçılardan Eczacı Fatma Azgın:

“Pandemiyle mücadelede en başa döndük ama çok daha kötü bir senaryo ile…”

“Ülkede her konuda kaos var ama sağlık çok önemli. Hastaneler doldu, aşısızlar çoğunlukta, pandemiyle mücadelede en başa döndük ama çok daha kötü bir senaryo ile… Nüfus çok arttı, bulaş yayılıyor. Devlet buna bir an önce el atmalı. Kısa bir süreliğine sert tedbirler alınmalı, gerekirse ülke tam kapanmalı. Ada içinde kendi kendimizi korumalı, dıştan gelenlere çok özen göstermeliyiz.

Denetimler had safhaya çıkarılmalı, herkesin aşısı denetlenmeli, aşı karşıtı kişilerin önü alınmalı. Artık bir süre yurt dışından insan ülkeye alınmamalı, gerekirse bir süre kapanmalıyız veya çok ciddi denetimler ele alınmalı.”

Eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim:

“Pandemide ciddi bir hazırlık yapılmadı, gelinen aşamada pandemi de genel sağlık da çöktü”

“Pandemi neden yeniden patladı? Tüm yaz boyu bunun kış aylarında artacağını ifade etmiştik. Çok ciddi hazırlık yapmalı, aşılanmaya çok hız vermeliydik. Aşı programlamasında çok ciddi bir beceriksizlik yaşadık. Bilinçlendiremedik, gerekeli yerlerde açı bulundurmadık, insanların ayağına aşı götüremedik. Aşısı yönetimindeki başarısızlığın sonuçlarını yaşıyoruz. Aşılanma olsaydık bu durumlara düşmeyecektik. Yurt dışından gelen öğrencilerin aşılanmasını, güneye geçenlerin aşılanmasını bilemedik. Bir türlü bilinmezlikle kötü bir aşı programı yarattık.

Aşı vatandaşın ayaklarına götürülmeliydi. Mahalle mahalle herkes taranıp aşı yapılmalıydı.

Okullar açıldı, vakalar patladı, tümü aşılanmadaki beceriksizliğimizin nedenidir.

Yoğun bakım doldu, kayıt memuru bile olmaması çok büyük sıkıntı. Hastane yapıldı ama teşkilat şeması oluşturulmadı. Açıldığından itibaren Yasa ile görevlendirilme yapılmalıydı.

Rica minnet ile bölük pörçük elemanlar çalıştırılıyor.

Bu yaz dönemini verimli geçiremedik ve şu anda bu durumdayız.

PCR kuyruklarını dahi henüz basit hale getiremedik. Daha kolay ulaşım sağlayamadık. Başka ülkelerde herkes küçük birimlerde, köylerde bile bunu evinde yapabiliyor. Kaliteli antijen testleri ile evlere, iş yerlerine dahi girilebilinirdi. Sağlık Bakanlığı 2 yıldır çözmesi gereken sorunları hala çözemedi.

Hastanedeki programda hastaların kayıtlarına ulaşılamıyor, hiçbir ilaç yok, genel sağlık, pandemi içinde çok ciddi bir çöküşü yaşıyor.

Sağlıktaki bütçeyi çarçur ettik. Bu güne gelmememizde birçok neden sebep oldu.”

Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli:

“Sağlık Bakanlığı sevk ve idareyi yapmaktan aciz durumdadır”

“Aşı konusunda çok geç kalındı. Yaz sonu aşılanmamız lazımdı. Bu kadar fazla hatsa olmasının sebebi aşılamadaki ihmal ve gecikmedir. Bundan sorumlu da Sağlık Bakanlığı’dır. Ağustos ayından beridir çağrı yapıyoruz ama ilgi alanları farklı yerlerdeydi. Vakalar arttı, Pandemi Hastanesi’ne talepler de arttı, oradaki işlemlerin hızlı yürümesi için personel takviyesi yapmadı, hatta oradaki kayıt memurunu bile geri bakanlığa çekmişler. Orada her yaştan hasta ve çocuğu hasta olan negatif ebeveynler var. yakın temas ve bulaşa maruz kalıyorlar. Burada organizasyon yok ve yeterli değil, pandemi Hastanesi’ndeki işleyişte de çuvalladılar. Hastaneye yatışlardaki yoğunluk ve yeni yoğun bakım yataklarında da ciddi bir doluluk oldu. Yapılan açıklamalarda yine personel eksikliği dile getiriliyor ama Sağlık Bakanlığı sevk ve idareyi yapmaktan aciz durumdadır, pandemi yönetiminde çok ciddi bir zafiyet var. Son günlerde aşılama artmış olabilir ama çok geç kalındı. Aşı olan ama süresi geçen kişilerin de yeniden aşılaması yapılmalıydı. 200 bin aşıya daha ihtiyaç var, vakit geçtikçe diğer aşıların da hatırlatma dozlarının zamanı gelecek. Yaz aylarında bunu hatırlattığımızda ‘acele etmeyin’ dendi. Genç ölümler gelebilir, kayıplar aratabilir, bu hepimizi çok üzecek, endişeliyiz. Tüm bu kaos önlenebilirdi ama uyarıları dikkate almadılar. Kıbrıs Türkü bu kadar kötü bir yönetime layık değil. Derhal eksiklikler giderilerek iyi bir organizasyon ile pandemi yönetimi yapılmalıdır. ”

Pandemi Hastanesi’ndeki yoğun bakım doldu