COVID-19 Pandemisinin Kıbrıs’ta Yaşayan Genç Göçmen Kadınlar Üzerindeki Etkisinin Sonuçları

Aşağıda okuma fırsatı bulacağınız araştırma, Cinsiyet Eşitliği ve Tarih Merkezi (Center for Gender Equality and History) ismiyle Güney Kıbrıs’ta çalışmalarını yürüten organizasyonun 2020 yılında yapmış olduğu bir araştırmanın küçük bir bölümünün çevirisidir. Oldukça çarpıcı örneklerle zenginleştirilmiş, grafiklerle desteklenmiş bu güncel çalışmanın tamamına İngilizce olarak bu bağlantıdan ulaşabilmeniz mümkündür. Bu araştırmanın ileride daha geniş çaplı, sınırları aşan yeni araştırmalara zemin hazırlaması dileği ile!

Çeviri: Koral Özkoraltay – Müge Göymen Sönmez

Hazırlayanlar: Thekla Kyritsi - Eleni Pashia - Madgalene Andreou

(Center for Gender Equality and History)

Lefkoşa 2020

1- GİRİŞ

Araştırmanın Tanımı:

COVID-19 krizinin birçok ülkede olduğu gibi Kıbrıs’taki toplumda da büyük çaplı etkileri oldu. Birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir sağlık sorunu olması yanında, pek çoğunun da finansal ve sosyal konuların tetiklediği fiziksel ve psikolojik sağlık sıkıntılarıyla mücadele etmesine sebep olan bir kriz olmuştur. Toplumu iyileştirip insanların zarar görmesini engelleyici stratejiler geliştirmek için, bizim öncelikle var olan durumu ve bunun etkilerinin kapsamını tanımlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de farklı gruplara, özellikle de sosyal ve ekonomik olarak en savunmasız gruplara, “Pandemi sizin için ne ifade ediyor?” diye sormak lazım.

Bu rapor Cinsiyet Eşitliği ve Tarih Merkezi (Center for Gender Equality and History - KIIF) tarafından hazırlanmış, finansal olarak Kıbrıs Gençlik Kurulunun (Youth Board of Cyprus) “ReCOVer20”.2 programı dâhilinde desteklenmiştir. “Pandeminin Genç Göçmen Kadınlar Üzerindeki Sonuçları: Deneyimler, Düşünceler ve Öneriler” isimli projenin analitik raporudur. Bu araştırma 2020 yılının temmuz ve kasım ayları arasında devam etti ve sorular iki dilli olarak (İngilizce ve Rumca) eylül ayının sonu kasım ayının ortasına kadar devam eden sürede dağıtılıp röportajlarla da tamamlandı.

KIIF’in bu araştırma için hazırladığı soruları cevaplayan 78 kadın dışında, araştırmacıların daha iyi anlayabilmesi için 6 kadınla ayrıca ikinci görüşmeler de yapılmıştır. Görüşme yapılan kadınlar arasında bir sığınmacı, bir Kamerunlu mülteci, iki Suriyeli mülteci ve biri Sri Lanka diğeri de Filipinler’den iki ev işçisi göçmen vardı.

14 Kamerunlu 2 Zimbabveli 11 Suriyeli 1 Belaruslu 10 Filipinli 1 Çinli 9 Nepalli 1 Kongolu 6 Hindu 1 Eritreli 5 Somalili 1 Rus 4 Sri Lankalı 1 Macar 3 Filistinli 1 Sierra Leoneli 2 Mısırlı 1 Iraklı

Araştırmada geçen “genç göçmen kadınlar”, 18 ve 35 yaş arasındaki olan ve aileleri Kıbrıs’a ya göçmen ya mülteci ya da üniversite öğrencisi olarak üçüncü dünya ülkelerinden gelen (Avrupa Birliği dışından) kadınlardır. Öğrencileri de bu gruba dâhil ettik; çünkü üçüncü ülke vatandaşları genellikle burada kalabilmek için yarı zamanlı öğrenci, yarı zamanlı işçi olma durumunda oluyorlar.

Amacımız, pandemiden dolayı daha da yoğun şekilde yaşanan sosyal izolasyon, ekonomik sıkıntılar ve zorlu çalışma koşulları gibi sorunları, online iletişim ve eğitim gibi konularda dayanışma ağı vs. kurarak, birkaçının olsun çözülmesine fırsat yaratmaktır. Bu araştırma organizasyonumuzla farklı sosyal gruplardan genç göçmen kadınlar arasında bağlantı kurmayı ve genç göçmen kadınların, pandemiyle bağlantılı deneyimlerinden ana hatlarıyla bir yol haritası çıkarmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca KIIF olarak niyetimiz, bu çalışmamızın, gelecekte daha fazla araştırmalar ve aktiviteler yapılması yolunda başlangıç adımı olmasıdır. Umarız ki bu rapor Kıbrıs’ta yaşayan genç göçmen kadınların bakış açısını yansıtabilir ve onların güçlenmesinde ve taleplerini karşılayabilmesinde katkısı olur.









2- COVID-19 KRİZİNİN FİNANSAL VE ÇALIŞMA KOŞULLARI BAKIMINDAN KIBRIS’TA YAŞAYAN GENÇ GÖÇMEN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

COVID-19 krizinin finansal ve çalışma koşulları bakımından Kıbrıs’ta yaşayan genç göçmen kadınlar üzerindeki etkilerine baktığımızda, bu bölümün notlarında kısaca şunlar ortaya çıktı:

Genç göçmen kadınların iş bulmakta dezavantajlı olduğu.

Genç göçmen kadınlar arasında işsizlik oranının arttığı ve iş güvencesinin azaldığı.

Genç göçmen kadınların ücretlerinde negatif bir etki olduğu (azaltıldığı).

COVID-19‘dan dolayı ortaya çıkan finansal sorunlar ve işsizlik için devlet ve kurumsal destek ihtiyacının artması.

Bazı göçmen kadınlar resmî olmayan bağlantılardan ya da kişisel yardımlarla dış destek alarak (arkadaş, market, iş yeri sahibi), bazıları ise resmî organizasyonlardan ve kurumlardan (genellikle mülteci ve göçmenlerin dernekleri ve bu hakları savunan organizasyonlar) destek alarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Grafik 5. Araştırmaya katılanların çalışma durumu.

Grafik 6. Araştırmaya katılanların çalışma koşulları.

Grafik 7. COVID-19’un araştırmaya katılanların iş durumu üzerindeki etkisi.

3- GENÇ GÖÇMEN KADINLARIN KİŞİSEL ve SOSYAL ALANLARDAKİ DURUMLARINA ETKİSİ



Genç göçmen kadınların kişisel ve sosyal alanlarındaki durumlarına etkisini incelerken, şöyle notlar ortaya çıktı:

Genç göçmen kadınların psikolojik ve ruhsal sağlığında olumsuz etkileri olmuştur.

Stres, endişe, depresyon gibi birçok belirti pandemi süresince ortaya çıkmıştır.

Kendi güvenlikleri, iş güvenlikleri ve finansal durumlarının yanı sıra aileleri ve hatta yurt dışında bıraktıkları aile üyeleri için de endişeleri artmıştır.

Yalnızlık ve bağlantısız olma duygusu artmıştır.

Aile hayatlarına olumsuz etkisi olmuştur.

Genç göçmen kadınların fiziksel sağlıklarına olumsuz etkileri olmuştur.



Grafik 8. Katılımcıların COVID-19 nedeniyle işlerini kaybetme korkusu.

Grafik 11. COVID-19’un araştırmaya katılanların geliri üzerinde etkisi.

Grafik 12. Katılımcıların şu anki gelir durumu.

Grafik 15. Araştırmaya katılanların COVID-19 durumundan olumsuz etkilenen alanları.