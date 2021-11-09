Covid-19 dönemi yatırım yapılmaması normal mi?

Merhabalar Devrim bey.

Ben 1990 doğumluyum. 2012 yılının aralık ayından beri sigortalıyım. Bu sürede birkaç iş değiştirdim ve yatırımlarım arasında boşluklar oluştu. Emekli çıkarken bu boşlukları geriye dönük ödemek mümkün mü?

Mümkünse ne zaman bunların yatırılması gerekir?

Bir de covid-19 sürecinde kapalı olduğumuz dönemlerde iş yerimizin sigorta yatırımlarını yapmaması yasal mıdır?

Teşekkür ederim.

Yatırım boşluklarınız işveren tarafından yatırılmayan primlere yönelik ise o primleri sizin yatırma hakkınız oluyor ve dilediğiniz zaman da yatırabiliyorsunuz. Ancak bunu yaptığınız takdirde işverenin mükellefiyeti ortadan kalkmaktadır.

Eğer oluşan boşluklar hiçbir yerde çalışmamanızdan kaynaklı oluşmuşsa ve sigortalarda o dönemlere ilişkin çalışma kaydınız da yok ise maalesef mevzuatımız uyarınca geriye dönük prim yatırma hakkınız bulunmamaktadır.

29 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan Resmî Gazete ’de, 14 Mart 2020 Tarihinden Sonra Faaliyetlerine Ara Verilen İşyerlerinde Çalışan Sigortalıların, Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca İşyerinin Faaliyetine Ara Verdiği Süre Boyunca, Çalışmadıkları İçin Primi Ödenmemiş Süreler çıkarılan yasa gücünde kararname uyarınca Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları İçin Prim Günü Olarak Hesaplamada dikkate alınmaktadır.

Yani emeklilik bakımından süre olarak dikkate alınmaktadır.

Ancak daha sonra iş yerlerinin kapatılmasına yönelik kararların, bakanlar kurulu tarafından değil de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınmaya başlanması nedeniyle bu kararnamenin güncellenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede 16 Mart 2021 tarihinde çıkarılan yeni bir yasa gücünde kararname ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından faaliyetleri durdurulan iş yerlerinde çalışılanların, kapalı olunan sürelerdeki günlerinin emeklilik bakımından dikkate alınmamasına yönelik bir karar üretilmiş ve özel sektör çalışanları mağdur edilmiştir.

Özetle Bakanlar Kurulu kararı uyarınca kapatılan iş yerlerinde çalışanlara, kapalı olan süreler emeklilik bakımından dikkate alınırken, Bulaşıcı Hastalık Üst Komitesi tarafından kapatılan iş yerlerinde çalışanlara, kapalı olan süreler emeklilik bakımından dikkate alınmamıştır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilir miyim?

Selamlar Devrim.

1967 doğumluyum ve sigorta başlangıcım 1990 ama şu an yurtdışından isteğe bağlı olarak primlerimi yatırıyorum.

2 sene daha yatırım yapmam gerekiyor ki 5400 günü yani 15 yılı tamamlayım.

Kıbrıs’a tatile gittiğimizde isteğe bağlı prim yatırdığımız için bize sağlık hizmetlerini vermezler ve ücret ödemek zorunda kalıyoruz.

Emekli olduktan sonrada böyle mi olacak?

Kıbrıs’ta sigortadan emekli olunduğunda emekli ikramiyesi gibi bir şey var mı?

Kıbrıs’a geri dönmekten vazgeçtik desek yatırılan primleri geri almak gibi bir seçenek var m?

Teşekkürler.

İsteğe bağlı sigortalı olanlardan sağlık primi kesilmediği için isteğe bağlı sigorta yatırımı yaparken maalesef ücretsiz kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktasınız.

Ancak emekli olduktan sonra emekli sigortalı olarak ücretsiz kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabileceksiniz.

Sigortalar, tüm Dünya’da olduğu gibi KKTC’de de sadece maaş ödemeye yönelik bir kurumdur, ikramiyenin sigortalara yatırım yapmak ile ilgisi yoktur.

İkramiye olarak nitelendirilen çalışanın toplu bir para alması İhtiyat Sandığı çerçevesinde yapılan yatırımlara binaen yapılmaktadır.

Yani çalışanın ikramiyesi, kendisinin ve işverenin İhtiyat Sandığı’na yatırdığı primlere binaen ödenmektedir.

Sigortalara yatırdığınız primleri toplu olarak almak ise sizin için çok çok büyük bir zarardır. Çünkü 01 Ocak 2008 öncesi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında sigortalı olanlara prim iadeleri, yatırım yaptıkları dönemki reel değeri ne ise o olarak iade edilmekte herhangi hayat pahalılığı oranına yönelik bir ayarlanma yapılmamaktadır.

Bu sebeple kesinlikle 15 yılı tamamlayıp Sigortalardan 56 yaşında emekli olmanızı tavsiye ederim.

15 seneden kaç yaşında emekli olurum?

Selamlar.

18 Mart 1978 doğumluyum.

15 seneden emekli çıkmam için kaç yıl yatırım yapıp, kaç yaşında emekli çıkabilirim?

İlk sigortalılık tarihiniz 01 Ocak 2008 öncesi olması ve doğum tarihinizin de 02 Şubat 1977 sonrası olması hasebiyle 63 yaşında son 5 yılda 600 gün prim koşulu aranmaksızın 15 yıldan emekli çıkabilirsiniz.

Türkiye’den de emekli olabilir miyim?

Merhaba ben 21/01/1975 doğumluyum.

2003 yılında Türkiye’de 6 aylık bir sigorta girişim oldu.

2006 yılında KKTC’de işe girdim ve su anda 4500 gün prim yatırımım var ve halen çalışıyorum.

Ne zaman emekli olabilirim?

Ayrıca Türkiye’de de emekli olma şansım var mı?

Teşekkürler.

Doğum tarihinize binaen 25 yıl prim yatırımı ile 58 yaşında, 15 yıl prim yatırımı ile (son 5 yılda 600 gün prim yatırma koşulu ile) 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Türkiye’de başka yatırım yapmadan 6 ay üzerinden bir emekli maaşı almanız maalesef mümkün değildir.

Buradaki süreleri Türkiye’ye taşıyıp oradaki yatırımlarınız üzerinden emekli maaşı alabilmeniz için en az Türkiye’de buradaki süreler ile çakışmayacak şekilde 1 yıl sigorta yatırımınızın olması gerekmektedir.

Kaç gün prim yatırmam gerekiyor?

Sigorta girişim Haziran 2005’dir.

Doğum tarihim 1981’dir.

Kaç yaşında emekli olabilirim?

15 yıldan veya 25 yıldan emekli olmam için kaç gün prim yatırmam gerekiyor?

Teşekkürler.

Doğum tarihiniz ve ilk sigortalı olma tarihiniz göz önüne alındığı zaman 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında (son 5 yılda 600 gün koşulu aranmıyor), 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında sosyal sigortalardan emekli olma hakkına sahipsiniz.

Sosyal Sigortalarda yasaya göre her yıl 360 gün olarak hesaplanmaktadır.

Bu çerçevede 15 yıl için 5400 gün, 25 yıl için de 9000 gün prim yatırmanız gerekmektedir.

Bunu biliyor musunuz?

Yeni iş arama için izin süresi ne kadardır?

İşveren, bildirim süreleri içinde işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama süresini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermekle yükümlüdür.

İş arama izninin süresi, günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek topluca kullanabilir.

Ancak, iş arama iznini topluca kullanmak isteyen işçi, bunu işten

ayrılacağı günden hemen önceki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene

bildirmek zorundadır.

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