Ciklos'taki yangının sebebi ortaya çıktı

Girne’nin Ciklos mevkiinde dün çıkan yangının sebebi polis soruşturmasıyla ortaya çıktı. Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 09.30 sıralarında Lefkoşa-Girne a ana yolunda seyir halinde bulunan A.J. (E-23) yönetimindeki aracın frenlerinin aşırı kullanımı sonucu fren ve disk mekanizması patladı. Patlama ile kopan parçaların yol kenarındaki kuru otların üzerine düşerek tutuştuğu ve yangına neden olduğu belirlendi.

Olayın ardından sürücü A.J. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.