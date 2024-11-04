“Çevre ve Ekoloji Festivali” Mağusa’da yapıldı

Avrupa Birliği’nin "Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı" kapsamında finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi"nin kapanış etkinliği olan “Çevre ve Ekoloji Festivali” yapıldı.

Projenin kapanış etkinliği, bugün 10.30-16.30 saatleri arasında Desdemona Parkı'nda gerçekleştirildi.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Sermin İyican, etkinlikte yaptığı konuşmada, kapanış etkinliğinin “Yeşil Bilezik Çevre ve Ekoloji Festivali” olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Proje kapsamında binden fazla ilkokul öğrencisi, 50 ilkokul öğretmeni, 50 öğretmen adayı ve 30 çevre gönüllüsü gence çevre okuryazarlığı eğitimi verildiğini anlatan İyican, proje kapsamında çevre dostu okullara da sürdürülebilir ekolojik bahçeler kazandırıldığını belirtti.

Mağusa Kültür Derneği Proje Müdürü Münire Alibeyoğlu da, projeyle ilgili bilgiler verdi ve çevresel sürdürülebilirliği eğitimle mümkün olduğu bilinciyle Yeşil Bilezik Projesi’nin Mağusa’daki öğrenci ve öğretmenlerin çevre eğitimlerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Alibeyoğlu, geri dönüşüm atölyelerinin de yer aldığı kapanış etkinliğinde öğrencilerin yakından gözlem yapma fırsatı bulacağına inanç belirtti.